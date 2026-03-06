日本の近代化を支えた「監獄とれんが」の魅力を学ぶ市民講座

舞鶴市

舞鶴市は、令和8年3月21日（土）に赤れんが博物館にて、シリーズ第7回目となる市民講座「監獄とれんが」を開催します 。講師に同館顧問の水野信太郎さんを迎え、赤れんが建造物の歴史と魅力を解説します。

舞鶴市では、世界や日本、そして舞鶴市内に残る赤れんが建造物の歴史的価値や魅力を広く市民に周知することを目的に、定期的に市民講座を開催しています 。令和7年度の第4回目となる今回は、「日本の近代化とれんが」シリーズの第7回として、「監獄とれんが」をテーマに取り上げます。

講師は、赤れんが博物館顧問であり、北翔大学名誉教授を務める水野信太郎さんです。専門的な知見から、日本の近代化の過程において「監獄」という施設と「れんが」がどのような関わりを持っていたのかについて講演が行われます。

会場は赤れんが博物館の2階で、定員は先着順で15名、参加費は無料です。参加には事前の申し込みが必要であり、開催日の前日までに同博物館へ電話にて受け付けています。

舞鶴市は、こうした講座を通じて地域の歴史的遺産への理解を深める機会を提供しています。

【開催概要】

日時：令和8年3月21日（土） 14:00～15:30

場所：赤れんが博物館 2階（京都府舞鶴市字浜2011番地）

テーマ：「日本の近代化とれんが」シリーズ第7回 『監獄とれんが』

講師：水野 信太郎 氏（赤れんが博物館顧問・北翔大学名誉教授）

定員：15人（先着順）

料金：無料

申込み：開催日前日までに赤れんが博物館（0773-66-1095）へ電話