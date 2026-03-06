『パズルで豊作！にゃんこ村』初のリアルイベントも同時開催！にゃんこ大商店 出張所 ～開運招福！～ in 東京西武渋谷にて開催！

株式会社 寺子屋

大人気スマホ用ゲームアプリ『にゃんこ大戦争』キャラクターのオリジナルグッズを販売する『にゃんこ大商店』の出張所が東京（西武渋谷店A館2Fイベントスペース）にて2026年3月10日(火曜日)より開催！

本会場ではゲームキャラクターの可愛いぬいぐるみの他にも、催事限定の商品を多数取り揃えております。

また、期間中はスマートフォン向けゲームアプリ『パズルで豊作！にゃんこ村』のミニゲームを再現した体験型コーナーの他、限定ステッカーのプレゼントキャンペーンを実施いたします。

ご家族やご友人の皆様をお誘いあわせの上、ぜひお越しください。

【開運招福テーマ】

本催事のテーマである 『開運招福』をテーマにしたグッズ

■イベント会場限定グッズ（一部）

ゴールドでゴージャスな開運招福ピンバッジ！何が出るかはお楽しみ！

（税込価格 \600）

名刺サイズのミニファイルとフレークシールのセットです。スマホケースに入れても楽しい！

（税込価格 \660）

(左)裏面は全種共通

(中)キャラシールはいずれか1枚（小さいシールは共通です）

(右)使用例

手のひらサイズで運気アップ！かわいいアクリル開運招福絵馬をコレクション。何が出るかはお楽しみ

（税込価格 \495）

【ノルディックスタイルテーマ】

北欧風の『ノルディックスタイル』デザインのグッズ

勉強も仕事もほっこり。北欧テイストで毎日使いたくなるペンスタンド

（税込価格 \1,650）

額に入れて飾っても可愛いポストカードの2枚セット

（税込価格 \330）

ちょっとしたことを伝えるのにちょうど良い6cm角のメモ4種セット

（税込価格 \1,100）

●『パズルで豊作！にゃんこ村』の新商品が登場！

「にゃんこ大商店出張所 ～開運招福！～」ブースでは、FRUIT OF THE LOOMとコラボレーションした新商品の発売を予定しております。

また、村長とお手伝いネコのぬいぐるみも新発売いたします。

●会場限定の購入ノベルティ開催！

3/10(火)～ 購入金額に関わらず、会場でお買い上げいただいたお客様に先着でオリジナルデザインのビニールショッパーをプレゼントいたします（先着1000名様）

※おひとり様１枚、１回限りとさせて頂きます。

3/10(火)～ さらに、5,000円（税込）以上購入いただいたお客様には、先着でスライダーポーチを1点プレゼント！

※おひとり様１枚、１回限りとさせて頂きます。

3/20(金・祝)～ 更に更に！ご購入金額3,000円（税込）ごとに先着でストラップを1点プレゼント！ぜひこの機会にコレクションしてください。

左：表 右：裏

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※ノベルティのデザインはお選びいただけません。

●2週連続でグリーティングイベントを実施！

左：ネコ 右：ネコ店長

【グリーティングイベント実施に関する詳細】

1週目：3月15日（日）登場：ネコ

2週目：3月22日（日）登場：ネコ店長

各日ツーショット撮影会：11時・13時・15時（各回30組様）

グリーティングイベントについては西武渋谷店のHPより詳細をご確認ください。

HP：https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/topics/nyanko-daishoten-shuchoujyo

●ゲームのミニゲームをリアルに再現！体験型コーナーが登場！

『パズルで豊作！にゃんこ村』でお楽しみいただけるミニゲームを再現した、体験型コーナーが登場いたします。野菜をカゴの中に入れてシェフに野菜を届けましょう。

また、会場内にはフォトスポットもございます。ぜひにゃんこたちと一緒に、思い出を写真に残してお楽しみください。

※東京会場のイメージです

※名古屋会場ではミニゲームの開催はございません。

●会場情報詳細

※画像は京都会場です。東京会場とは異なります。

【会場情報】

東京会場

期 間：2026 年3月10日(火)～29 日(日)

場 所：西武渋谷店A館2Fイベントスペース

東京都渋谷区宇田川町21-1

営業時間：10:00～20:00(※最終日は 17:00 閉場)

愛知会場

期 間：2026 年4月4日(土)～12 日(日)

場 所：名古屋PARCO南館10F

愛知県名古屋市中区栄3丁目32-1

営業時間：10:00～20:00(※最終日は 17:00 閉場)

■『寺子屋』について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした開発商品を国内145 店舗（2025年12月現在）の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

https://www.telacoya.co.jp/company/

■「にゃんこ大商店」について

ポノス直営の自社ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」がオープン！

「にゃんこ大商店オンライン」では、『にゃんこ大戦争』や『ネコテン』の登場キャラクターのオリジナルグッズを多数展開！ オープン記念グッズの発売をはじめ、お買い物に応じたポイントプログラム、会員登録によるプレゼント、ノベルティなど特典が盛りだくさんとなります。

https://www.nyanko-daishoten.jp/Page/welcome.aspx

■『にゃんこ大戦争』について

にゃんこ大戦争は全世界累計1億1000万DL達成！

世界中で大人気！誰でもお手軽プレイ!!にゃんこバトルゲーム!!

「キモかわにゃんこ」が日本を、未来を、宇宙の果てまで侵略中！

以前、遊んでいた人も新たに始めるチャンス!!

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%AB%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%93%E5%A4%A7%E6%88%A6%E4%BA%89/id547145938

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.battlecats&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.battlecats&hl=ja)

●『パズルで豊作！にゃんこ村』について

『パズルで豊作！にゃんこ村』は、iOS・Android向けマッチ3パズルゲームです。どこか懐かしさを感じる「にゃんこ村」を舞台に、荒れた農園を劇的にリノベーションさせていきます。パズルで野菜を収穫して、とっておきの料理を作り、おばあちゃんの「思い出の味」を探しましょう。

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%81%A7%E8%B1%8A%E4%BD%9C-%E3%81%AB%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%93%E6%9D%91/id1595017946

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.nmt&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.nmt&hl=ja)

■『ポノス』について

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1000万（2025年12月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

