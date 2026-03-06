「10分でまるごと理解！すぐに『できません』と言う打たれ弱い若者・部下の育成」についての資料を無料公開！｜株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「10分でまるごと理解！すぐに『できません』と言う打たれ弱い若者・部下の育成」を無料公開しましたので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、若者・部下が打たれ弱い、若手をどう育成したら効果的か悩んでいる、というご相談を多数いただいております。

現代のビジネス環境はストレスやプレッシャーに満ちており、その中で「打たれ弱い」と思われてしまう人も存在します。「打たれ弱い」人は、職場のストレスや批判に対して敏感に反応しやすく、自信喪失やモチベーションの低下を招きやすいのです。

今回は、このようにお悩みの現場管理者や人事・人材育成ご担当者の方へ貢献すべく、「10分でまるごと理解！すぐに『できません』と言う打たれ弱い若者・部下の育成」を無料公開いたしました。

◆「10分でまるごと理解！すぐに『できません』と言う打たれ弱い若者・部下の育成」概要

本資料は、すぐに『できません』と言う打たれ弱い若者・部下の特徴や効果的な関わり方、打たれ弱さを啓発する方法など、実践的なノウハウを体系的に解説した資料です。

＜この資料でわかること＞

- 仕事で打たれ弱い人の特徴- 仕事で打たれ弱い人への効果的な関わり方- 「仕事で打たれ弱い」を克服する方法

＜こんな方におすすめ＞

- 若手社員の指導にお悩みの管理職- 若手の離職率改善に取り組む人事ご担当者- 若手のレジリエンスを高めたい人材育成担当者

資料をダウンロードする :https://ldcube.jp/downloadlist/resilience

◆「10分でまるごと理解！すぐに『できません』と言う打たれ弱い若者・部下の育成」目次

1章 仕事で打たれ弱い人の特徴

2章 仕事で打たれ弱い人が増えている社会的背景

3章 仕事で打たれ弱い人への効果的な関わり方（上司編）

4章 仕事で打たれ弱い人への効果的な関わり方（人事部門編）

5章 「仕事で打たれ弱い」を克服する方法

6章 「仕事で打たれ弱い」を啓発するにはレジリエンス研修

7章 レジリエンスとは打たれ弱さに対する予防接種みたいなもの

8章 レジリエンス研修ならSBRP

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマである「打たれ弱い部下」の問題に対処するためには、上司や人事部門で適切なサポートを提供することが重要です。具体的には、オープンなコミュニケーション、ポジティブフィードバック、トレーニング機会の提供、心理的安全性の確保などが効果的です。また、レジリエンス、すなわちストレスや困難から立ち直る力を育むことが重要です。レジリエンス研修は、これらの課題に対処する一つの方法であり、特にLDcubeのSBRPは科学的な理論に基づいた実践的な内容を提供します。

LDcubeは、若手社員が仕事での逆境を乗り越え、成長できるようサポートしています。レジリエンス研修を通じて、職場でのストレスに効果的に対応するスキルを育み、企業全体でより強固で柔軟なチーム環境を築くことを目指します。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業 内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

