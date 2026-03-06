立ち仕事・歩き仕事がラクに。足に理想的なアーチをつくる「マッスルスーツPRO INSOLE」3月6日に公式オンラインストアで発売開始

株式会社イノフィス

アシストスーツを製造・販売する、東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、新製品の機能性インソール「マッスルスーツPRO INSOLE」を2026年3月6日（金）に公式オンラインストアで販売を開始いたします。

■長時間の立ち仕事・歩行で蓄積する足元の疲労

近年、製造業や物流業界をはじめ、店舗、医療・介護、建設などの現場では、人手不足や人材の高齢化が進む中、限られた人数で業務を維持する状況が続いています。こうした現場では、長時間の立ち作業や広い施設内を移動する業務が多く、1日数千歩から1万歩以上歩くケースも珍しくありません。弊社はこれまで、腰の負担軽減を目的としたアシストスーツ「マッスルスーツ」シリーズを展開し、製造・物流・介護など多くの現場で身体負担軽減に取り組んできました。こうした現場との接点の中で、腰だけでなく、長時間の立ち作業や歩行による足元の疲労が、作業負担の大きな要因の一つであることが見えてきました。

多くの現場では安全確保の観点から作業靴や安全靴の着用が求められていますが、安全性を重視した設計である一方、ソールの硬さなどにより足裏への衝撃吸収が十分でない場合もあり、長時間の立ち作業や歩行によって足元から身体への負担につながるケースも少なくありません。

こうした背景を踏まえ、弊社はアシストスーツ開発で培ってきた身体負担軽減の知見を活かし、腰や腕のサポートに加え、身体を支える土台である足元から全身を支える新たなソリューションとして「マッスルスーツPRO INSOLE」の提供を開始いたします。

■機能性インソール「マッスルスーツPRO INSOLE」

ウィンドラスメカニズム※に基づく独自の3D設計で足を理想的なバランスに導き、負担を軽減。優れたグリップ性能のトップコートが靴の中ですべりを抑制し、靴との一体感を向上。また、足の動きにフィットするパーツ「フレキシブルホルダー」が足裏アーチの動きに追従して装着感を高めます。

※つま先が上がることで足底腱膜が巻き上げられ、足の剛性が高まる現象のこと。

また、本製品は製造・物流などの作業現場だけでなく、ビジネスシューズでの通勤や外回り、日常の買い物、ウォーキング、スポーツなど、長時間立つ・歩く様々な幅広いシーンで足元をサポートします。

【製品概要】

製品型番：MS18-M0/L0/LL

価格：3,600円（税抜）

サイズ展開：M（23.0～24.5cm）、L（25.0～26.5cm）、LL（27.0～28.5cm）

商品ページ：https://shop.musclesuit.co.jp/products/proinsole

○「マッスルスーツ」は株式会社イノフィスの登録商標です。

＜製品ラインナップ＞

＜アシストスーツ体験ショールーム 体験者募集中＞

イノフィスは、「マッスルスーツ」シリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能なショールーム「神楽坂ショールーム」を、2025年5月に開設しました。

累計35,000台を超える出荷実績を持つ「マッスルスーツ」は、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいます。導入検討者や販売代理店候補、報道関係者の皆様に、実際の使用感をご体験いただくことが可能です。また、弊社が今後取り扱いを予定している物流系ソリューションの展示も、順次進めてまいります。

【ショールーム概要】

名 称：「神楽坂ショールーム」

所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４丁目１０－１ セントラルプラザ 2階

東京理科大学神楽坂キャンパス インキュベーション施設ルーム３

営業時間：平日火曜～金曜 10:00～17:00（完全予約制）

予約方法：下記URLに記載の予約フォームよりお申し込みください。

https://innophys.jp/exhibition-hall/