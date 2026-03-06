【奈良の夜空が激変】県内最大級1,500機のドローンショーを実現「IKOMA FC NARA presents STAR MATCH NIGHT」開催決定

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介）は、生駒市を拠点に躍動するサッカークラブ「IKOMA FC 奈良」が主催する、スポーツと音楽、そして最先端テクノロジーが化学反応を起こす新機軸イベント「IKOMA FC NARA presents STAR MATCH NIGHT」への協賛を決定いたしました。

本イベントは、単なるスポーツイベントの枠を超え、奈良県内最大級となる1,500機のドローンが織りなす光の芸術と、日本を代表するアーティストによるライブが融合する「一夜限りの祭典」です。

■見どころ１．

１．播戸竜二社長が語る「IKOMA FC 奈良」の未来＆新ユニフォーム初披露

元サッカー日本代表・播戸竜二代表によるトークショーでは、「すべては元気のために！」というスローガンに込めた熱い想いを激白。さらに、新シーズンを戦う選手たちが登場し、クラブの象徴となる「新ユニフォーム」を初公開。地域の誇りを背負って戦う選手たちの初披露シーンは、必見のフォトチャンスです。

２．生駒の情熱が爆発。豪華アーティストによるスペシャルライブ

生駒が生んだレジェンド・DOZAN11 a.k.a. 三木道三をはじめ、寿君、湘南乃風のHAN-KUN、WILL SUPPORTら、世代を問わず熱狂を呼ぶ豪華ラインナップが集結。スポーツの興奮を、音楽のバイブスがさらに高めます。

DOZAN11 aka 三木道三 ※生駒市出身HAN-KUN(湘南乃風)寿君 ※生駒市出身WILL SUPPORT

３．奈良県内最大級・1,500機が夜空を舞う「ドローンショー」

フィナーレを飾るのは、株式会社レッドクリフの技術協力による空のエンターテインメント。1,500機のドローンが音楽とシンクロし、夜空をキャンバスに巨大な光のスペクタクルを描き出します。SNSでの拡散必至、生駒の夜が「光と音の異空間」に変わる瞬間をぜひ目撃してください。

■開催概要

開催日：2026年3月14日（土）開場 15:00 開演 17:00

予備日：2026年3月15日（日）開場 15:00 開演 17:00

会場：奈良県 生駒山麓公園 多目的広場

奈良県生駒市俵口町2088（https://ikoma36.jp/）

参加費用：無料



■タイムスケジュール

17:00 播戸 竜二社長トークショー

17:20 IKOMA FC 奈良 選手紹介＆ユニフォーム発表

18:00 Special Live Performance

19:30 ドローンショー

20:30 イベント終了

※送迎バスと臨時バスの本数に限りがあるため、早めのご来場をお願いします。

※イベント終了後、送迎用の臨時バスあり（詳細は公式ウェブサイトをご参照ください）。

■公式ウェブサイト

https://ikomafc.co.jp/news/20260314-drone-show/



■今後の展望

SCOグループは、この「STAR MATCH NIGHT」を起点として、「新しい体験価値」の創造を加速させます。

私たちは、地域住民の皆様、関係企業の皆様、そしてサポーターが、性別や世代を超えて熱狂の渦に溶け合うコミュニティの「熱源」を創り出します。このイベントを通じて生駒市の魅力を再定義し、外へ、そして未来へと発信し続けるサイクルを構築してまいります。

また、IKOMA FC 奈良とともに、次世代を担う子どもたちの育成や、地域に根ざしたスポーツ文化の醸成に全力を注ぎます。「生駒だからこそできる」地域スポーツ文化の振興と次世代育成を融合させた社会共創事業を確立し、地域社会への貢献と企業価値の向上を、地域とともに体現していく所存です。

◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さまのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。

■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： 医療テクノロジー事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/