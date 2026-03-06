【飲食・小売業の方向け】シェアフル株式会社、株式会社パーソル総合研究所との共催セミナーを3月19日（木）に開催

シェアフル株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』を提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡、以下シェアフル）は、同じくパーソルグループ傘下の株式会社パーソル総合研究所

（本社：東京都江東区、代表取締役社長 岩田 亮）と共催で、2026年3月19日（木）に共催セミナー「元日本マクドナルド採用責任者が語る！『スキマバイトから長期雇用へ』は幻想なのか？採用・定着を実現する現場運営と受け入れ設計」を開催します。

■実施の背景

慢性的な人材不足が続く飲食業界・小売業界では、「採用費をかけても人材が集まらない」「採用しても早期離職が発生する」「スキマバイトへの依存により人件費が高騰する」など、構造的な課題が顕在化しています。本セミナーでは、元日本マクドナルド採用責任者であり、100万人超のアルバイト・パート採用を推進してきた株式会社パーソル総合研究所・日比谷 勉氏と、スキマバイトを"穴埋め"で終わらせず長期採用へと転換するための組織づくりや仕組み設計について解説。パーソルグループのソリューションを用いて「ミスマッチを防ぎ、定着を実現する」具体策を提示します。

■本セミナーの概要

・セミナー名：元日本マクドナルド採用責任者が語る！「スキマバイトから長期雇用へ」は幻想なのか？採用・定着を実現する現場運営と受け入れ設計

・日時：2026年3月19日（木） 14:00-16:00

・場所：オフライン（東京都港区南青山1-15-5 パーソル南青山ビル）

・参加費：無料

・対象：飲食業/小売業の経営者、飲食業/小売業の人事責任者、飲食業/小売業のエリアマネージャー



■アジェンダ

1．なぜスキマバイト経由の長期採用はうまくいかないのか？

2．「職場にマッチする方」を見つけるためのスキマバイト活用法

3．スキマバイト経由での長期採用を成功させるための組織づくり

4．パーソルグループだからこそできる人材採用支援

5．ネットワーキング/個別相談会

■申し込みURL

https://s.sharefull.com/lp/wp/seminar_260319/index.html

■登壇者プロフィール

株式会社パーソル総合研究所

フィールドHRラボ エヴァンジェリスト

日比谷 勉

1964年生まれ。東京都出身。日本マクドナルドに31年間勤務した後、2018年4月に株式会社パーソル総合研究所入社。現在は「フィールドHRラボ」のエヴァンジェリストを務める。

日本マクドナルドでは様々な採用戦略を実施し、計100万人のアルバイト・パート採用を推進。経歴としては、計11店舗の店長を経て、本社採用セクションに異動。アルバイト・パート専用の採用アセスメント導入によりマッチング精度を高め、退職率減少を実現。2008年には、自社運営のアルバイト求人サイト「マックdeバイト」と一括応募を可能としたコールセンターを設立。この功績により、全世界でトップ1％の優秀な業績を残した従業員に贈られる「プレジデントアワード」を受賞。2014年からは、人事本部採用戦略策定統括マネージャーとして、全国一斉の「アルバイト体験会」開催やオリジナルアニメーション製作など、新しい採用手法やブランド戦略を実施した。

シェアフル株式会社

エンタープライズ本部 飲食・小売部 ゼネラルマネジャー

神山 隼一

2001年株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア）に入社し、アルバイト求人メディアの立ち上げに従事。エリア営業組織、大手企業向けの営業組織の責任者を経て、転職メディア「doda」にて首都圏の営業組織を管掌。 その後、株式会社パーソル総合研究所にて、人的資源最適化の企業向けコンサルティング、研修講師等に従事し、2023年よりシェアフルに異動。飲食業・小売業を対象とした営業部隊を管掌。



■株式会社パーソル総合研究所＜https://rc.persol-group.co.jp/(https://rc.persol-group.co.jp/)＞

株式会社パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、人材開発・教育支援などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

【運営サービス】

■スキマバイトアプリ『シェアフル』＜ https://sharefull.com/(https://sharefull.com/) ＞

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、WEBから即時に1日単位で求人を掲載できるので、迅速な人材採用が可能になります。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』アプリ上で一元管理することができます。現在、1,200万人（※）にご利用いただいており、販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。

※App StoreおよびGoogle Play Storeからのダウンロード数合計（2026年3月時点）

■SaaS型シフト管理サービス『シェアフルシフト』＜ https://www.sync-up.jp/(https://www.sync-up.jp/) ＞

『シェアフルシフト』は、飲食、小売、物流をはじめとしたサービス系企業を対象に、アルバイトスタッフからのシフト希望収集、シフト作成、複数店舗間のヘルプ調整が可能なSaaS型シフト管理サービスです。

人材不足の課題を抱えるお店が増えている中、限られた人数での最適なシフト管理や、シフト表作成の工数削減による業務効率化に貢献します。

■人材紹介サービス『シェアフルエージェント』＜https://s.sharefull.com/agent/ (https://s.sharefull.com/agent/)＞

シェアフルエージェントは、求職者に対し正社員の仕事を紹介する人材紹介サービスです。スキマバイトアプリ『シェアフル』における就業実績データを活用し、正社員・長期就業を希望する求職者と企業との最適なマッチングを実現します。履歴書・職務経歴書の作成サポートや、『シェアフル』での就業実績を評価基準とした書類選考免除制度により、求職活動の効率化と選考精度の向上を両立。長期就業を希望するユーザーニーズに応えるべく、採用活動の迅速化と質的向上を支援しています。

【運営会社】

■シェアフル株式会社

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。

■PERSOL（パーソル）グループ＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。