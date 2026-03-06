「ひな祭り後の思い出の人形に感謝を込めて供養」心を込めて感謝を届ける「人形供養祭」開催のお知らせ
株式会社ベルコ
人形供養祭
ひな祭り後は、ひな人形などの整理を考えるご家庭も多くあります。しかし、長年大切にしてきた人形をそのまま処分することに抵抗を感じる方も少なくありません。
地域住民の方々からは
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84326/table/219_1_8cd2bec2317e3924373880a9aa4be261.jpg?v=202603061051 ]
冠婚葬祭互助会事業を展開する株式会社ベルコは、長年大切にされてきた人形やぬいぐるみに感謝の気持ちを込めて供養する「人形供養祭」を、2026年3月25日（水）に大阪市の葬祭ホールロイヤルシティホール野田にて開催いたします。
本イベントは、そうした人形を僧侶の読経のもと丁寧に供養し、感謝の気持ちとともに送り出していただくことを目的に開催するものです。
会場には、ひな人形、日本人形、こけし、ぬいぐるみなど多くの人形が持ち寄られ、僧侶による読経供養が執り行われます。参加者は焼香を行い、それぞれの思い出を胸に人形を送り出します。
「子どもが成長し飾らなくなった人形を、感謝の気持ちを込めて供養したい」
といった声も多く寄せられており、毎年多くの人が訪れる地域行事となっています。
ベルコでは、地域の皆様が安心して大切な思い出を託せる場として、今後もこのような供養の機会を提供してまいります。
■開催概要
参加の方は前日までにご予約をお願いします
ご予約は
株式会社ベルコ 大阪西支社 本町十三（野田阪神）代理店
TEL06-6441-6675 まで
ネットでのご予約はこちらへ
https://www.bellco.co.jp/eventform/8569