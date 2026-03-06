地方創生メディア「Mediall」が鹿児島県産和牛の魅力を東京・日本橋で発信　鹿児島県「和牛日本一鹿児島 至高の饗宴」に協働

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループの関連会社である株式会社gr.a.m(本社:東京都新宿区、代表取締役:谷村真、以下「gr.a.m(グラム)」)が運営する地方創生メディア「Mediall(メディアール)」は、鹿児島県及び株式会社エクスクリエとの協働事業として、2026年2月9日（月）に東京・日本橋のXEX日本橋にて「和牛日本一鹿児島 至高の饗宴」を開催しました。本イベントは、gr.a.mが運営する地方創生メディア「Mediall（メディアール）」の取り組みの一環として実施したものです。全国600名以上の地域ライターが在籍するMediallからもライターが参加し、鹿児島県産和牛の魅力を東京から広く発信しました。

■背景

鹿児島県産和牛は、5年に一度開催される「全国和牛能力共進会」の令和4年大会において全9部門中6部門で1位を獲得。平成29年大会に続き、二大会連続で「和牛日本一」の称号を手にしました。また、荒茶の生産量でも静岡県を抜いて全国1位（※）となるなど、鹿児島県は畜産品以外でも際立った実力を誇る地域です。

一方で、鹿児島県産和牛は「黒豚」や「芋焼酎」と比べて首都圏での認知度が低いという課題がありました。今回の取り組みは、実際に料理を味わいながら産地の背景を広く周知することで、鹿児島県への興味・関心を高め、地域ブランドの認知拡大へとつなげることを目的として企画されました。

※出典 農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/sakkyou_kome/kougei/r7/tya/index.html

■イベント概要

開催日時：2026年2月9日（月）

会 場：XEX日本橋（東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 YUITO 4階）

開 催：鹿児島県

参加者：Mediall所属ライター、メディア関係者など

会場では、鹿児島県産和牛を中心に、県産食材をふんだんに使ったイタリアンのフルコースが提供されました。今回の主役は、日本初の個人名ブランド牛として知られる「のざき牛」です。出荷の約7割がA5ランクという高い品質を誇り、国内外のシェフや美食家から信頼を集めています。

フルコースの提供と同時に、鹿児島県担当者から肥育へのこだわり、50年以上にわたる血統改良といった、鹿児島県産和牛についての解説が行われました。参加したライターからは「脂が濃厚なのに後味が軽い」「噛むほどに旨みが広がる」といった声が多く挙がったほか、実際に「食べる」という体感をふまえることで産地や生産者への関心がよりリアルに生まれ、地域の魅力を自らの声でダイレクトに伝える機会となりました。

■担当者コメント

株式会社gr.a.m 副社長兼常務執行役員 山口 克之

「今回のイベントを通じて、食体験を起点とした地域への共感が生まれる瞬間や、多面的な訴求の実効性を改めて実感しました。今回の鹿児島県との取り組みは、地方創生における発信の新しい形を示せたと感じています。Mediall（メディアール）には全国600名以上の地域ライターが在籍しており、自治体や地域の事業者様と連携することで、その土地のストーリー/そこにしかない価値のストーリーを、全国へ向けてリアルに届けることができます。既存の形式にとらわれない「新しい発信のあり方」をご検討されている自治体や事業者の皆さまにも、積極的にご案内していきたいと考えます。」

■今後の展望

gr.a.mは今後も、地域の魅力を首都圏や全国に発信する取り組みを、自治体や事業者様と連携しながら継続・拡大してまいります。Mediallが持つライターネットワークと地域PRのノウハウを活かし、食・観光・産業など幅広い分野での情報発信を通じて、地方創生に貢献していきます。地域の発信力強化にお悩みの自治体・事業者の皆さまからのご相談をお待ちしております。

なお、Mediallでは2026年2月下旬より順次、本イベントに参加したMediallライターによる「和牛日本一鹿児島 至高の饗宴」のレポート記事を配信しています。鹿児島県産和牛の魅力や、生産者の想いを伝える記事が多数公開される予定ですので、ぜひご注目ください。

■地方創生メディアMediall（メディアール）とは

Mediall（メディアール）は、600名以上の地域ライターが在籍しており、地域の魅力を掘り起こし、再発見することを目指しています。地域（地方）企業とMediall（メディアール）地域ライターとの連携を通じて、地域（地方）のブランディングを力強くサポートし、オンリーワン・ナンバーワンの地方の独自性や優位性に焦点を当て、その地域の特色や主体性を重視したメディアです。地域密着の情報を提供することで、経済の活性化やコミュニティの形成を促進し、多くの人々に地方の魅力を伝え、認知向上、ひいては交流人口の増加への寄与など幅広い「活性化」に貢献していきます。

■株式会社エクスクリエについて

株式会社クロス・マーケティンググループのグループ会社で、豊かな体験価値を提供することで顧客のライフタイムバリューを最大化することを目的に、ソーシャル&セールスプロモーションのサービスを展開しています。本件においては、企画提案からイベント運営支援、同グループ会社である株式会社REECHと連携した協力インフルエンサーのネットワーク提供などの各種サービスを実施しました。

【会社概要】

株式会社 gr.a.m(グラム)

gr.a.mは、最適なチーム作りで最高のパフォーマンスを掲げ、グローバルリサーチ、マーケティング・コンサルティング、プロモーション事業を通じて企業や地域の支援を行うマーケティング企業です。

会社名：株式会社 gr.a.m(グラム)

代表者：代表取締役社長 谷村 真

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー 24F

主な事業：グローバルリサーチおよびマーケティング事業・プロモーション事業・地方創生事業・メディア運営事業

URL：https://gra-m.com/

株式会社エクスクリエ

会社名 ：株式会社エクスクリエ

代表者 ：代表取締役社長 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：1972年3月

主な事業：オンライン・オフラインを統合したソーシャル＆セールスプロモーションの策定、実行支援

URL ：https://www.excrie.co.jp/