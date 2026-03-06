TBWA HAKUHODOの井木クリスCOOが「2026 APAC Effie Awards」の審査員に選出

株式会社TBWA HAKUHODO

株式会社TBWA HAKUHODO（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：内田 渉）は、当社のChief Operating Officer（COO）である井木クリスが、「2026 APAC Effie Awards」の審査員に選出されたことをお知らせします。

Effie Awardsは、1968年に米国で始まって以来、マーケティング・コミュニケーションの有効性（"Effectiveness"）を評価する世界で最も権威あるアワードの一つです。現在では、グローバル・エフィーのみならず、50を超える国と地域でそれぞれのナショナル・エフィーが展開されています。その中でもAPAC Effie Awardsは、アジア太平洋地域における最も効果的なマーケティング・コミュニケーションを表彰するアワードであり、優れたアイデアがビジネス成長に貢献したキャンペーンを称えています。

井木は、これまでもAPAC Effie Awardsの審査員を過去４度にわたり務めており、2024年には審査員長（Head of Jury）に選出されるなど、その豊富な経験と卓越した知見が高く評価されています。今回、再び審査員に選出されたことは、当社の「Disruption(R)」の哲学に基づいた革新的なアプローチと戦略的思考が、アジア太平洋地域のマーケティング業界に大きく貢献している証と言えます。

井木クリス (Chris Iki) TBWA HAKUHODO Chief Operating Officer

マーケティングのプロフェッショナルとして28年以上の経験を持ち、グローバルブランドのマーケティングマネジメントに携わる。2004年にTBWAに入社後、グローバルアカウントディレクターとして日本の日産グローバルアカウントチームを率い、米国・欧州を含む14カ国のTBWAエージェンシーと密接にビジネスを構築。2012年にTBWA HAKUHODOの最高執行責任者（COO）に就任。Campaign Asia Pacific誌によるJapan Creative Agency of the Yearの13回に渡る受賞に大きく貢献し、2018年、2020年、2024年にはAgency Head of the Yearに選出されている。

＜コメント＞

APAC Effie Awardsで私が高く評価するのは、単にクリエイティブであるだけでなく、ブランドやビジネスを真に前進させる、大きな違いを生み出すアイデアを称えている点です。毎年、クリエイティビティと有効性が両立することの重要性を改めて感じています。今回も、力強いアイデアを具現化し、真のインパクトをもたらす優れた作品を選出できることを楽しみにしています。

■ TBWA HAKUHODO（TBWA博報堂）について

2006年に博報堂、TBWAワールドワイドのジョイントベンチャーとして設立された総合広告会社です。博報堂のフィロソフィーである「生活者発想」「パートナー主義」とTBWAがグローバル市場で駆使してきた「DISRUPTION(R)」メソッドを中心とした独自のノウハウを融合。質の高いソリューションを創造し、クライアントのビジネスの成長に貢献します。「DISRUPTION(R)」は既成概念に縛られず、常識を壊し、新しいヴィジョンを見いだすTBWA HAKUHODOの哲学です。マーケティングに限らず、ビジネスにおけるすべての局面でディスラプションという新しい視点を武器に事業やブ ランドを進化させるアイデアを生み出します。

https://www.tbwahakuhodo.co.jp