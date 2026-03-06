新車購入時にホイールとコックピットを15%オフでアップグレードできる「Roval アップグレードプログラム」を実施

Rovalアップグレードプログラム - はじめから別次元

スペシャライズド・ジャパン合同会社

春のライドシーズンに合わせて、Rovalのホイールおよびコックピットを15%オフの特別価格で手に入れられる「Rovalアップグレードプログラム」を3月6日(金)～5月15日(金)の期間限定で実施いたします。



新車購入時にのみ適用できる本プログラムは、もっと速く、もっと軽く、そしてよりスタイリッシュな走りを求めるライダーの願いを叶えます。



Rovalが誇る軽さ・安全性・空力性能を手に入れることで、あなたのライドは確実に変わります。最高のセットアップで、新しいライドを始めましょう。

詳細を見る :https://www.specialized.com/jp/ja/roval-upgrade-program

Roval - あなたの走りに応える

True To Your Ride（あなたの走りに応える）をモットーに掲げる、スペシャライズドのコンポーネントブランドRoval（ロヴァール）。その開発チームは、優れたサイエンティストであるだけでなく、情熱的なサイクリストでもあります。ライダーにとっての真のベネフィットと安全性を最優先に、ヒルクライムでも、スプリントでも、オフロードでも、ライダーの努力を確かなスピードに変えるシステムを開発しています。

すべては、あなたにより速く、より安全に、そしてより直感的なライド体験を届けるために。

プログラム詳細

【期間】2026年3月6日(金)～5月15日(金)

【対象者】スペシャライズドの完成車をご購入の方

【特典】Rovalのホイール・コックピット・ハンドルバーが15％オフ*

【対象店舗】スペシャライズド正規販売店(https://www.specialized.com/jp/ja/store-finder)（Specialized CPOを除く）、公式オンラインストア(https://www.specialized-onlinestore.jp/)**

*アウトレット品はさらに15ポイントオフ（例：10％オフ商品→本プログラム適用で25％オフに）

**公式オンラインストアでご自宅配送(Ship to Home)を選択の場合、コックピット・ハンドルバーは対象外

その他のご注意事項

プログラム適用例

- 完成車に付属のコンポーネントもお持ち帰りいただけます- 完成車・Roval製品ともに、限定品は対象外です- フレームセットのご購入は対象外です- ステムおよびシートポストは対象外です- ご購入の完成車に取り付け不可なアイテムへのアップグレードは対象外です- オンラインストアでご自宅配送(Ship to Home)をお選びの場合、アップグレードの対象はホイールのみとなります。対象商品ご購入後にお届けするメールに記載のフォームからご希望のホイールをお選びいただくと、オンラインストアにてホイールを割引価格でご購入いただけるクーポンを発行いたします。なお、ホイールは別発送となり、ご購入バイクへの発送時の取付等はできませんので予めご了承ください。- オンラインストアで店舗受取(クリック＆コレクト)をお選びの場合、別途、バイクの受取店舗にて特典価格でアップグレードをお申込みいただけます。お申込みや取付工賃および互換などのご相談は、受取店舗までお早めにご相談ください。※ご相談のタイミングによって、お渡しの日付が前後したり、作業工賃が通常よりも増額する可能性があるため- 事前の告知なく内容の変更、終了となる場合がございます

さらに、本プログラムは無金利キャンペーンとの併用が可能です。理想のパフォーマンスを、より柔軟に手にしていただけます。

プログラム適用例１

Tarmac SL8 Compご購入時に、コックピットとホイールをアップグレードした場合

＜購入アイテム＞

Tarmac SL8 Comp \528,000

Roval Rapide Cockpit \85,800

Roval Rapide CL III (フロント/リア) \242,000

＜お支払い例＞

通常価格 \855,800 → アップグレード価格 \806,630 （\49,170お得）

無金利キャンペーン24回払いを適用した支払い額：\33,600/月（1回目分割支払額\33,830）

プログラム適用例２

Aethos 2 Expert Di2ご購入時に、コックピットをアップグレードした場合

＜購入アイテム＞

Aethos 2 Expert Di2 \792,000

Roval Alpinist Cockpit II \85,800

＜お支払い例＞

通常価格 \877,800 → アップグレード価格 \864,930 （\12,870お得）

無金利キャンペーン24回払いを適用した支払い額：\36,000/月（1回目分割支払額\36,930）

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS（エス・ワークス）』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E－バイクなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト＞https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア＞https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム＞@specialized_japan

公式フェイスブック＞https://www.facebook.com/specialized.japan/