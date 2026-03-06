いなばペットフード 冷凍ペットフード取扱店舗検索マップに新商品「プロテインボール」追加！
いなば食品株式会社
■取扱店舗検索マップの概要
- お近くの地域、知りたい地域を入れて検索することによって、その地域の近くの「いなばの冷凍ペットフード」の取扱店舗が分かる。
- 商品ごと、ブランドごとに絞り込んで検索もできる。
■商品特徴
- 国内製造でヒューマングレードの原料使用。
- たんぱく質量40%UP（今日はこだわりごはん 総合栄養食チキンボール比）
- お肉たっぷりでわんちゃん大喜び！
- 食が細いわんちゃんでもたんぱく質を手軽にしっかり摂取可能。
いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、HP上に公開されております、冷凍ペットフード取扱店舗検索マップの更新を完了いたしました。新商品の「いつものこだわりごはん プロテインボール」が追加され、取扱店舗を検索できます！
商品検索地図 | いなばペットフード株式会社(https://map.inaba-petfood.co.jp/)
今後も取扱店舗の拡大及び商品の拡充を目指していきます。
「いつものこだわりごはん プロテインボール チキン」の商品情報(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/detail/%E3%81%84%E3%81%A4%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A0%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%81%94%E3%81%AF%E3%82%93/11679)
いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)