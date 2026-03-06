【新レポート発行】独自調査「2025年度下期 デベロッパー調査」

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

今回の調査（2026年1月末時点）では、マンションデベロッパー25社、戸建デベロッパー12社が回答しました（回答率100％）。

- 販売価格の実績と予想について、マンション市場・戸建て市場のいずれでも、販売価格が高いほど上昇率が高い傾向が生じている。- 売れ行き好調価格帯について、マンション市場では東京23区（都心6区を除く）にて平均値の低下が確認されている。- マンション市場での住宅ローン金利が上昇した場合（＋0.5%）の市況影響については、供給戸数では「供給戸数が減少する（10%以上）」、「供給戸数が減少する（10%未満）」がそれぞれ16%、28%、販売価格では「販売価格が下落する（10%以上）」、「販売価格が下落する（10%未満）」がそれぞれ4%、35%となった。

https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2026030502.pdf

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pgqf-lisjqj-a09062f022dc92e704fe1da404444440

