沖縄県うるま市、公式ファンクラブ「うるラバ」のLINE公式アカウントを新規開設

株式会社アローリンク

この度、株式会社アローリンク（代表取締役：伊藤 俊輝）と株式会社コクーンラボ（代表取締役：釜石 剛）は、沖縄県うるま市(市長：中村 正人)の「ファンクラブ会員専用」のLINE公式アカウント「うるま市公式ファンクラブ」をLINE拡張ツール「Liny」と連携させ、リリースしたことをお知らせします。

うるま市公式ファンクラブ「うるラバ」について

「うるラバ」は、LINE登録だけで誰でも無料で入会できる新しいファンコミュニティです。本制度では、市民の方はもちろん、市外・県外に居住する幅広い層を対象とし、「うるまに関わるすべての人」を対象としています。「地域と継続的に関わる層」を可視化することで、うるま市の魅力を世界へ届ける仕組みを構築しています。

「うるま市公式ファンクラブ」LINE公式アカウントの主な特徴

1 興味・関心に合わせたセグメント配信の実施

登録時のアンケート等に基づき、利用者の興味・関心に合わせた情報を配信します。市民向けの情報提供だけでなく、市外ファンが必要とする観光・物産・イベント情報など、一人ひとりのニーズに最適化されたコンテンツを届けます。



2 デジタル会員証の発行と限定ピンバッジの贈呈

入会後、LINEのリッチメニューから即座に「デジタル会員証」を表示できます。また、会員特典として「ファン限定ピンバッジ」の贈呈など、デジタルとリアルを組み合わせた施策により、ファンとしての帰属意識と特別感を醸成します。



3 ファン特典の充実化

今後、「ファン限定の参加型イベント」や「うるま市内の対象店舗で利用できるデジタルクーポン」の発行をはじめとした様々なファン特典を企画してまいります。これらの特典を通じて、市外・県外のファンにも直接アプローチし、うるま市への来訪意欲を高めることで、市内での消費促進やリピーターの獲得を目指します。さらに、地域経済の活性化に向けた新しい仕組みを構築していきます。

うるま市公式ファンクラブの詳細

LINE ID ：@591nlyks

公式サイト：https://www.city.uruma.lg.jp/1002003000/contents/p000049.html

株式会社コクーンラボ様、うるま市様コメント

株式会社コクーンラボ様

「うるラバ」ファン制度はＬＩＮＥから身近なアクセスができ

著名人も参加いただき、今とても注目されている自治体ファン制度です。

是非「うるラバ」「うるま市」で検索してみてください。

＜株式会社コクーンラボについて＞

株式会社コクーンラボは2014年より様々な社会課題と向き合いながら、企業・行政・地域・生活者の間をつなぐソーシャルデザインとクリエイティブ、ヒューマンエクスペリエンスを提供するソーシャルプランナー集団です。国立公園オフィシャルパートナーとしても、日本の自然と人のつながりを伝える多様なプロジェクトを展開しています。

うるま市様

うるま市は「感動」を「産業」にする全国初の挑戦として、2023年4月に「感動産業特区」を宣言しました。感動産業特区うるま市は、「人が輝き、地域のありのままが、感動を生むまち」。

どこか懐かしく温かい日常に心動かされる場所です。 ここには豊かな自然、文化、歴史、そして人の魅力といったありのままの魅力があふれており、私たちはその一つひとつを“ありのままのうるまの感動”「まんまうるま」と名付けました。

この度開設した公式ファンクラブ「うるラバ」は、私たちの等身大の姿をお届けし、『うるまを知って、好きになってくださる方』とつながりを持てる大切なファンクラブです。

これからも住む人、訪れる人、関わるすべての人が一体となり、まちづくりを推進していきます。

ぜひ「うるラバ」の仲間になって私たちと一緒に感動を共有しましょう。

会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 伊藤俊輝

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

■提供サービス

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/

・業務自動化サービス「派遣ロボ」 https://hakenrobo.jp/

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

問い合わせ先

株式会社アローリンク

デジタルイノベーション事業本部

連絡先：gr-di@arrowlink.co.jp