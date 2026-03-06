【歴史人物みんな「犬」にしました！】犬イラスト×4コマで学べる歴史学習本『犬でおぼえる ゆるかわ日本史』3月6日（金）発売！ お子さんの学習や大人の学び直しにも
株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『犬でおぼえる ゆるかわ日本史』を2026年3月6日（金）に発売します。
本書は、おもに小学校中高学年を対象にした日本史学習本です。ほかにない本書の特長は、日本の歴史人物をみんなかわいい犬イラストで表現したこと。たとえば、徳川家康はパグ、織田信長はドーベルマン、豊臣秀吉はチワワ、西郷隆盛は秋田犬、坂本龍馬は四国犬……といった具合です。
また、歴史上の重要な出来事をユーモラスな４コママンガにしているのも本書の特長。巻頭から巻末まで、ほぼ毎見開きに登場する4コママンガを読んでいくだけで、日本史を学習するうえで大切な「流れ」をざっくりつかむことができるつくりとなっています。
加えて、解説文や図解や歴史資料も充実。読めば読むほど「だれが」「なぜ」「どうした」の知識と理解が深まるつくりで、読み込めば「歴史博士」になれること間違いなしの１冊です。
●「かわいい」から、学習がはかどる！
ゆるくてかわいい犬イラストが目を引く本書。おじさんばかりの歴史人物を「犬」にしたのは、生き物好き・かわいいもの好きの小学生に「これなら読める」と思ってもらい、日本史に親しんでもらうためです。かわいいものを見ると集中力が上がることが研究でわかっており、学習効果も期待できます。
これまで歴史にあまり興味がもてなかったかわいいもの好きの大人の方の、学び直しにも最適。また、歴史好きの大人の方には、マンガ・イラストを手掛けたじゅんさんがどの歴史人物をどの犬種にあてはめたのかを見て「解釈一致」をたのしむたのしみ方もおすすめです。
★学習指導要領対応！ 古代から近現代までしっかりフォロー
★年表、用語解説、歴史人物図鑑、歴史発見コラムなど日本史学習本としての情報充実
★読みやすい部分ルビを採用
★先取り学習にも、中学受験対策にもおすすめ
ゆるくてかわいくてたのしくて、なのにしっかり勉強になる１冊。
この春『犬でおぼえる ゆるかわ日本史』で、歴史のおもしろさに目覚めてみませんか？
●マンガ・イラスト
じゅん
いぬが好きなイラストレーター。キャラクター「もっさりもさお」など、さまざまないぬキャラクターを生み出している。著書に『こんにちは、いぬです』（幻冬舎）など。
Instagram：https://www.instagram.com/jun8213kame/
X：https://x.com/kametan_jun
●監修
伊藤賀一（いとうがいち）
1972年、京都府生まれ。早稲田大学教育学部卒業。オンライン予備校「スタディサプリ」で「日本一生徒数の多い社会科講師」として活躍中。『マンガとクイズで楽しく学ぶ！日本の歴史』（JTBパブリッシング）、『47都道府県の歴史と地理がわかる事典』（幻冬舎新書）など著書多数。
●編集・執筆
かみゆ歴史編集部
「歴史はエンターテイメント！」をモットーに、雑誌・ウェブ媒体から専門書までの編集・制作を手がける歴史コンテンツメーカー。『ニュースとマンガで今、一番知りたい！日本の歴史』（朝日新聞出版）、『まる見え！日本史超図鑑』（ワン・パブリッシング）、『イラストでサクッと理解 流れが見えてくる日本史図鑑』（ナツメ社）など多数。
【本書概要】
■タイトル：『犬でおぼえる ゆるかわ日本史』
■マンガ：じゅん／監修：伊藤賀一
■発行元：株式会社西東社
■発売日：2026年3月6日（金）
■価格： 定価1,540円（1,400円 + 税）
■判型・ページ数： 四六判/224ページ
■ISBN：9784791634095
【販売ページ】
