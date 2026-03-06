【あすけん×ＦＣＥ】若手のメンタル不調、 パフォーマンスを″取り戻す″２つのポイント

株式会社FCE

株式会社ＦＣＥ（東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、 AI食事管理アプリ『あすけん』を開発・運営する株式会社asken(本社: 東京都新宿区、代表取締役社長:中島 洋)と、経営者・人事向けオンライン無料セミナー「会社の利益・組織力を低下させる、若手のメンタル不調。 パフォーマンスを取り戻す２つのポイントとは」を開催いたします。

本セミナーでは、会社の利益・組織力を低下させる若手のメンタル不調に対して、レジリエンス強化と食生活改善の両面から、社員のパフォーマンスを取り戻す具体的な方法を解説いたします。

セミナー概要

タイトル

会社の利益・組織力を低下させる、若手のメンタル不調

パフォーマンスを取り戻す２つのポイントとは

本ウェビナーのポイント

若手社員の5人に1人がメンタル不調を抱えていると言われる現在（※1）、企業にとって、特に若手社員の「なんとなくの不調」は、パフォーマンス低下から休職・離職へと至る深刻な経営課題となっています。多くの企業がこの課題に直面する一方で、対策が「本人の自己管理」任せになり、組織としての構造的な仕組みづくりが追いついていないのが実情です。

本ウェビナーでは、まず、「社員のなんとなくの不調」がパフォーマンス低下、そして、休職・離職に至る構造的要因を紐解きます。その上で、こうした不調や失敗に直面しても折れずに立ち直り、学び、前進できる力である「レジリエンス」の強化方法や、心身のコンディションを整えるための実践的な食事・睡眠のアプローチを解説するとともに、企業として明日から取り組める組織づくり・ツール活用・マネジメントの具体策を提示します。人と組織の両面から、社員が本来の力を発揮できる環境を整えるためのヒントを、お伝えします。

※1 パーソル総合研究所（2024）「若手従業員のメンタルヘルス不調についての定量調査」（https://rc.persol-group.co.jp/wp-content/uploads/thinktank/data/young-mental-health.pdf）

対象

・従業員、特に若手社員の休職・離職が増えてきていると感じる 経営者・人事の方

・メンタル不調を「本人任せ」にしてしまっている方

・生産性低下の原因が、体調・メンタルにあるのではと感じている方

・福利厚生・健康経営の施策を“形だけ”で終わらせたくない方

日時

ライブ配信：2026年3月17日（火）11:00～12:00

見逃し配信：2026年3月18日（水）、3月19日（木）13:00～14:00

開催方法

オンライン：ウェビナーツール Bizibl（ビジブル）

参加費

無料

参加方法

以下URLよりお申込みください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seJUsZ3tRCJL(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seJUsZ3tRCJL?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_ver00%EF%BC%95&utm_content=20260225)

※本ウェビナーの詳細は変更になる場合がございます。

※お申し込みが定員数に達した場合、予告なく受付を終了させていただく場合がございます。

※対象外の方（個人の方、同業他社の方など）のご参加はご遠慮ください。

企業向けレジリエンス研修「レッスル(R)」の特徴

「レッスル(Rescle)」という言葉はレジリエンス(Resilience)とマッスル(Muscle)を掛け合わせた造語で、「心の筋肉を鍛える」という意味が込められています。企業向けレジリエンス研修「レッスル(R)」は、レジリエンス領域の第一人者であり、ベストセラー『レジリエンスの鍛え方』の著者である久世浩司氏の監修のもと、『７つの習慣』の出版や研修で実績を持つＦＣＥが開発した企業向け研修です。企業研修やスポーツ、教育現場など幅広い分野で、科学的知見に基づくレジリエンス・トレーニングを指導してきた実績を持つ専門家の知見を体系化しています。

【プログラムの特徴】

・4時間で身につく実践トレーニング

・自己対話のスキルを習得し、ネガティブ感情への対処法を学ぶ

・7つの「思い込み犬」タイプ診断で自己理解を深める

・研修満足度8.7/10、推奨度95.5%(※2）

※2 パイロットプログラム参加者200名のアンケート結果より

【公式サイト】

https://fcetc-rescle.co.jp/

株式会社asken

設立：2007年10月1日

代表取締役社長：中島 洋

本社：東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー42F

事業内容：インターネットを通じた食と健康に関するサービス提供

URL：https://www.asken.inc

株式会社askenは、栄養学の知見とテクノロジーをかけあわせ「ひとびとの明日を今日より健康にする」をミッションに掲げ、AI食事管理アプリ『あすけん』の開発・運営を行っています。そのほか、『あすけん』アプリ内の広告企画・制作や、『あすけん』アプリを活用した法人向けサービスの提供、オンラインストア「あすけんSHOP」の企画・運営などを通じて、多角的に皆さまの健康的な食生活の実現をサポートしています。

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位※3（2024年度には約10,000製品中、第2位※4）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://fce-hd.co.jp/ai-omni-agent/forsales/)」、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を行っております。

※3：ITreview Best Software in Japan2023より

※4：ITreview Best Software in Japan2024より