TOKIUM代表 黒崎賢一、初の著書『経理AIエージェント 「デジタル労働力」で仕事が回る』を2026年3月6日に発売

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、代表取締役 黒崎賢一の初の著書『経理AIエージェント 「デジタル労働力」で仕事が回る』が、2026年3月6日にクロスメディア・パブリッシングより発売されることをお知らせいたします。

■本書の概要

日本では労働人口の減少が加速し、2035年には384万人分の労働力が不足すると推計されています。建設業や物流、ITなどあらゆる産業が影響を受けるなか、経理を含むバックオフィスも例外ではありません。本書は、この課題に対する解決策として「経理AIエージェント」という新たな「デジタル労働力」に注目しています。

AIエージェントとは、複数のツールを統合的に活用して業務の自動化や効率化を実現するソフトウェアやシステムの総称です。従来のソフトウェアが「人が使うツール」であったのに対し、AIエージェントは自律的に動く「労働力」として機能します。本書では、AIエージェントを特に活用しやすいバックオフィス領域のなかでも経理業務に焦点を当て、著者が13年以上にわたり経理業務の自動化に取り組んできた実践知をもとに、AIエージェントの導入設計から組織変革までを体系的に解説しています。

■本書の特徴

本書では、AIと人間の関係性を「ヒューマンインザループ」「ヒューマンオンザループ」「ヒューマンアウトオブザループ」の3つのフェーズで整理しています。AIが提案し人間が判断する段階から、AIが自律的に業務を遂行し人間は監督に回る段階、そしてAIが意思決定から実行までを完結させる段階へと進化していきます。経理の現場でこの変化をどう実現するか、具体的な設計図と移行の道筋を示しています。

また、TOKIUMが開発現場で培った業務設計手法「マイクロタスク分解」を初めて体系的に公開。複雑な業務を極小単位に分解し、AIに任せるタスクと人間が担うタスクを明確に切り分ける手法は、経理に限らずあらゆるバックオフィス業務に応用可能です。

■目次

第1章 日本から働く人が消えていく ── AIは何を変えるのか

第2章 AIエージェントの現在地 ── ツールではなく働き手として

第3章 AIエージェントを動かす設計図 ── マイクロタスク分解

第4章 経理部の未来 ── 自動化への移行期をどう過ごすのか

第5章 時を生む会社になるために ── インフラとしての覚悟

■書籍情報

書籍名：『経理AIエージェント 「デジタル労働力」で仕事が回る』

著者：黒崎賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）

発売日：2026年3月6日（金）

出版社：クロスメディア・パブリッシング（発売：インプレス）

定価：2,200円（税込）

ISBN：978-4-295-41184-0

Amazon：https://amzn.asia/d/0de6ZUqC

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18487391/

■著者コメント

黒崎賢一（株式会社TOKIUM 代表取締役）

「人材不足の解決策は、すでに確立されています。AIエージェントという『デジタル労働力』です。本書では、13年以上にわたり経理業務の自動化に向き合ってきた実践知を凝縮しました。経理はすべての社員が関わる業務です。だからこそ、経理から変えれば会社全体の働き方が変わると確信しています。本書が、その第一歩のきっかけになれば幸いです。」

■著者プロフィール

黒崎賢一（くろさき・けんいち）

株式会社TOKIUM代表取締役。1991年生まれ、東京都出身。武蔵高等学校中学校を卒業後、筑波大学情報学群情報メディア創成学類に入学。高校在学中からテクニカルライターとして、ウェブサービスやスマホアプリにおけるセキュリティ対策の分野について執筆。大学在学中の2012年に株式会社BearTail（現TOKIUM）を設立。家計簿アプリ「Dr.Wallet」の開発から始まり、2016年に経費精算システム、2020年に請求書受領システムを提供。2025年より経理AIエージェントの提供を開始。法人の支出管理業務における課題解決に取り組む。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェントTOKIUMは、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動化を推進するサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=39689529-kurosaki_shoseki_0306&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0306) (https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=39689529-kurosaki_shoseki_0306&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0306)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=39689529-kurosaki_shoseki_0306&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0306)