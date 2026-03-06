たかが野球、されど野球。『伝説の「職業野球人」　最期の独り言』2026年3月6日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『伝説の「職業野球人」 最期の独り言』（著者：小谷正勝）を2026年3月6日（金）に発売いたしました。

『伝説の「職業野球人」 最期の独り言』書影

いまなお病床でがんと闘う著者が、最後の気力を振り絞って記した一冊。

多くの好投手を世に送り出してきた名伯楽の育成指導論やピッチング理論、ONキラーが見たONのすごさ、2024年横浜DeNAベイスターズ日本一の裏側、野球を愛する子供たちやアマチュアコーチへのメッセージ、がんと闘う人々へのメッセージ、古巣のベイスターズへのメッセージ、野球界へのメッセージほか著者の野球人生のすべてが詰まった必見の書！

【あらすじ】

40年以上に渡ってセ・パ4球団で投手コーチを歴任し、佐々木主浩、三浦大輔、内海哲也、五十嵐亮太、斎藤隆、石川雅規ほか数多くの好投手を指導・育成した名伯楽による、野球界への遺言状！

【書誌情報】

◆タイトル：『伝説の「職業野球人」 最期の独り言』

◆著者：小谷正勝

◆発売日：2026年3月6日（金）

◆仕様：四六判・224ページ

◆定価：1,980円（税込）

竹書房公式サイト詳細：

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10155112.html

【著者情報】

小谷正勝（こたに・ただかつ）

1945年4月8日、兵庫県加西市生まれ。明石高から國學院大に進学し、1967年のドラフトで大洋ホエールズから1位指名を受けて入団。1970年にはストッパーとしてリーグ最多登板を記録し、現役通算で24勝27敗6セーブ、防御率3.07の成績を残す。ONキラーとしても知られた。現役引退後は、大洋・横浜、ヤクルト、巨人、ロッテで投手コーチを歴任。佐々木主浩、三浦大輔、内海哲也、五十嵐亮太、斎藤隆、石川雅規、唐川侑己ほか、多くの好投手を指導・育成し、その高い手腕から「名伯楽」と呼ばれた。2022年から2024年まで横浜DeNAベイスターズのコーチングアドバイザーに就任し、投手陣のサポートと指導論の伝授でチームのAクラス入りおよび日本一に貢献。

■株式会社竹書房

1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。

https://www.takeshobo.co.jp/