Helpfeel、コンタクトセンター成功事例を語る20社が集う大規模イベント「オンラインカンファレンス2026春」に登壇

AI時代の情報インフラを構築する株式会社Helpfeel（本社：京都府京都市、代表取締役 CEO：洛西 一周、以下：Helpfeel）は、2026年3月11日（水）に開催されるVideoTouch株式会社主催の「オンラインカンファレンス2026春 ～プロ20社が成功事例を語るコンタクトセンター運営の秘訣～」に登壇することをお知らせします。

本カンファレンスは、コンタクトセンター運営を支援する企業20社が一堂に会し、人手不足への対応や応対品質の向上、生成AI活用など、コンタクトセンター運営の成功事例や最新の取り組みを1日で体系的に学べる大規模オンラインイベントです。

Helpfeelは、本イベントの「ナレッジ活用」パートに登壇し、AIを活用したナレッジ整理によるコンタクトセンター改革について講演します。

■ 登壇の背景

近年、コンタクトセンターを取り巻く環境は大きく変化しています。オペレーターの採用難や教育コストの増大といった慢性的な課題に加え、CX（顧客体験）の向上やVoC（顧客の声）の活用など、センターにはより高度な役割が求められるようになっています。

こうした中、生成AIやナレッジ（知識情報）を起点とした運営改革が注目されています。しかし、実際には「ツールを導入しても現場に定着しない」「散在する情報を活用しきれていない」といった課題を抱える現場も少なくありません。

その背景には、FAQシステム、PDFファイル、社内Wiki、紙のマニュアルなどに情報が散在し、情報が見つからないという構造的な問題があります。Helpfeelではこうした状態を「情報の迷子」と呼んでいます。

Helpfeelは、独自技術「意図予測検索」と生成AIを組み合わせた検索型FAQシステムやAIナレッジベースを通じて、顧客の自己解決とオペレーター支援を同時に実現してきました。本イベントでは、多くのセンターが直面する「情報の迷子」問題を解決し、品質と効率を両立させる具体的なナレッジ活用術を紹介します。

■イベント概要

名称：オンラインカンファレンス2026春

～プロ20社が成功事例を語るコンタクトセンター運営の秘訣～

日時：2026年3月11日（水） 9:30～17:05

形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料（事前登録制）

主催：VideoTouch株式会社

共催：Helpfeelほか19社

参加対象：コンタクトセンター責任者、CX担当者、カスタマーサポート担当者、DX推進担当者など

詳細・お申し込み：https://videotouch.jp/seminar/7405?conference_20260311=helpfeel&utm_source=helpfeel&utm_campaign=helpfeel(https://videotouch.jp/seminar/7405?conference_20260311=helpfeel&utm_source=helpfeel&utm_campaign=helpfeel)

■ Helpfeelの登壇セッションについて

本イベントの締めくくりとなる「ナレッジ活用」パートにて、Helpfeelが登壇します。

セッションタイトル：

FAQ・PDF・マニュアルが散らばるほど電話は鳴る!? AIによるナレッジ整理でコンタクトセンター改革

登壇日時：2026年3月11日（水）16:40～17:00

登壇者：塩見 拓馬（株式会社Helpfeel マーケティング部 AI・DX推進ナビゲーター）

セッション概要：

「FAQがあるのに電話が減らない」「マニュアルがあるのにオペレーターが保留する」

その原因の多くは、情報がFAQシステム、PDFファイル、紙のマニュアルなどに散在し、必要な答えにすぐたどり着けない「情報の迷子」にあります。

本セッションでは、AIを活用してこれらの散らばったナレッジを一元的に整理・検索可能にすることで、顧客の自己解決率を劇的に向上させると同時に、オペレーターの検索時間を削減する「次世代のコンタクトセンター運営」の秘訣を解説します。

■ 企業のAI活用を加速させる「AIナレッジデータプラットフォーム」

生成AIや大規模言語モデル（LLM）の社会実装が急速に進むなか、見落とされがちなのが「AIが何を根拠に判断しているのか」という視点です。AIはモデル単体では機能せず、参照するナレッジデータが正確かつ整理された状態で存在してこそ、真価を発揮します。

企業内外で生成AIや検索連動型AIの活用が広がる今、構造化されたナレッジデータはまさに企業の“情報インフラ”といえます。一方で、日本企業におけるナレッジデータの整備は欧米と比べて遅れが指摘されているのが現状です（※1）。多くの企業がAI活用を模索する中、その土台となる「AIが正しく読み取れる形での知識の構造化」に本格的に取り組む企業は、まだ少数にとどまっています。

こうした課題に対し、Helpfeelはこれまで800を超えるサイト（※2）でFAQやナレッジ共有ツールを提供し、豊富な運用知見を蓄積してきました。その実績を発展させ、AIがより正確かつ高度に機能するための土台となる「AIナレッジデータプラットフォーム」を構築しています。公開Webサイトによる顧客体験（CX）の向上から、社内のナレッジ活用による業務効率化まで。Helpfeelはあらゆるビジネス領域で知識の価値を最大化し、企業の持続的な付加価値創出を支援してまいります。

※1：総務省「令和7年版情報通信白書」、野村総合研究所「日本企業のIT活用とデジタル化 - IT活用実態調査の最新結果から - 2025」による

※2：2026年1月1日時点

「Helpfeel」サービスサイト：https://www.helpfeel.com(https://www.helpfeel.com)

■株式会社Helpfeel 概要

創業：2007年12月21日（2020年12月4日に日本法人を設立）

代表者：代表取締役 CEO 洛西 一周

京都オフィス：〒602-0023 京都府京都市上京区御所八幡町110－16 かわもとビル5階

東京オフィス：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-1 住友不動産八重洲通ビル4階

URL：https://corp.helpfeel.com/

Helpfeelは、企業が保有する膨大な知識資産を、AIが真に理解・活用できる形式へと最適化し、AI時代の新たな“情報インフラ”を構築するナレッジテクノロジー企業です。

AIの性能は、参照するデータの質と構造に依存します。Helpfeelは、企業内外に散在するナレッジを構造化し、AIが正しく機能するための強固な土台として提供することで、企業の付加価値創出と業務効率化を実現します。現在、「ナレッジデータの創造・蓄積・活用」を一気通貫で支援する3つのAIプロダクトを展開しています。

- 企業のAIを強くするAIナレッジデータプラットフォーム「Helpfeel（ヘルプフィール）(https://www.helpfeel.com)」- AIを育てるナレッジベース「Helpfeel Cosense（コセンス）(https://cosen.se/product)」- 画像や動画をあなたの代わりに記憶するAI「Gyazo（ギャゾー）(https://gyazo.com/about)」