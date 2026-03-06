鈴与(株) 「国連グローバル・コンパクト」署名に関するおしらせ

鈴与株式会社鈴与株式会社は国連グローバル・コンパクト（UN Global Compact）の参加企業（participant）として、10原則を支持しています。

鈴与株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：鈴木健一郎、以下当社）は、国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact：UNGC）」に署名し、2026年2月19日付で参加企業として登録されました。

UNGCは、国連と民間（企業・団体）が連携し、健全なグローバル社会の構築を目指す世界最大級のサステナビリティ・イニシアチブです。参加企業・団体は、人権、労働、環境、腐敗防止の4分野からなる10原則を支持し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続的に推進することが求められています。

当社は、経営の拠り所である「共生（ともいき）」の精神をもとに、社会、お客さま・お取引先、社員、そして地域とともに持続的に発展することを目指しています。本加盟を契機として、人権、労働、環境、腐敗防止の各分野における取り組みをより体系的に推進するとともに、気候変動をはじめとする社会課題への対応を強化し、ステークホルダーの皆さまと協働して持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▶鈴与のサステナビリティの取り組み :https://www.suzuyo.co.jp/sustainability/

【鈴与株式会社について】

1801年に清水港(静岡市清水区)で廻船問屋として創業し、2021年に創業220周年を迎えました。国際戦略港湾である清水港をベースに、国内物流企業のなかでもトップクラスである全国147拠点、海外23 拠点を展開。「課題解決力」「現場力」「価値創造力」を強みに、倉庫・運輸・国際物流などあらゆる物流ニーズに対応しています。物流のほか、商流・建設・食品・航空事業など7つの事業を展開する「鈴与グループ」のリーディングカンパニーとして、経営の拠りどころである「共生(ともいき)」の精神のもと、地方創生にも積極的に取り組んでいます。

・創業：1801年

・代表者：代表取締役社長 鈴木健一郎

・所在地：静岡県静岡市清水区入船町11-1

・従業員数：1,168人 ※2025年8月31日時点

・事業内容：総合物流業

・URL：https://www.suzuyo.co.jp/

・公式X ：@suzuyo_official(https://x.com/suzuyo_official)