連ドラ初主演！女優としても大活躍の桃月なしこちゃんが月チャンに6度目の登場(ハート)

株式会社秋田書店(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山口徳二)は、発行している漫画誌『月刊少年チャンピオン』(編集長：八木拓雄)3月6日(金)発売の4月特大号にて表紙&巻頭グラビアに桃月なしこさんが登場することをお知らせいたします。

月チャン4月特大号の表紙を飾るのは地上波連続ドラマで初主演を飾るなど女優としても大活躍中の桃月なしこちゃん！月チャンになんと6回目の登場！普段のなしこちゃんに何か“ワンポイント”つけたした、遊び心満載のグラビアをとくとご堪能あれ！

今号はB4ポスター付録、両面クリアファイル付録つき!!

そして

4月号限定QUOカード（２種） 応募者全員サービス（※応募者負担あり）

直筆サイン入りチェキプレゼントもあり!!

今号の見どころ

最新単行本5巻発売記念巻頭カラー!!

<タイトル＞

『ガブ』

＜著者＞

植木陽介

＜内容＞

颯VS弥左衛門、激突!! 我布里にもGATTOの最強双子が襲いかかって…!?

最新単行本16巻＆10巻発売記念 Wセンターカラー！

<タイトル＞

『バキ外伝 烈海王は異世界転生しても一向にかまわんッッ』

＜著者＞

原案：板垣恵介

原作：猪原賽

漫画：陸井栄史

＜内容＞

錬成人間に勝利した烈だが…!? 烈海王、再びの死ッッ!?

<タイトル＞

『バキ外伝 ガイアとシコルスキー ～ときどきノムラ 二人だけど三人暮らし～』

＜著者＞

原案：板垣恵介

漫画：林たかあき

＜内容＞

いつも一緒のガイアとシコルスキーが、本日は離ればなれ!? さびしい!!

新婚セカンドライフin異世界、大好評御礼センターカラー!!

<タイトル＞

『女神と結婚して異世界新婚生活』

＜著者＞

原作：岸馬きらく

漫画：まるまる

＜内容＞

魔法の習得に挑む学!! 過酷な訓練を、夫婦の愛で乗り越えられるのか…!?

第20回ネクストチャンピオン奨励賞受賞作！特別読み切り!!

<タイトル＞

『プリンセス メリケンサック』

＜著者＞

おぺい

＜内容＞

内容分：最強王女爆誕♪ 出力(パワー)最大ラブコメディ!!

【商品概要】

媒体：「月刊少年チャンピオン」4月特大号

表紙・巻頭グラビア：桃月なしこ

付録：桃月なしこ両面BIGポスター 両面クリアファイル

プレゼント企画：桃月なしこ4月号限定 QUOカード応募者全員サービス（※応募者負担あり）

桃月なしこ 直筆サイン入りチェキプレゼント

発売：2026年3月6日 (金)

特別定価：700円（税込）

発行：株式会社秋田書店

