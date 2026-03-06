「新時代のリノベーション」「楽しいスモールハウス」最新号 『エル・デコ』No.194発売！

株式会社ハースト婦人画報社

世界33の国と地域で発行されるインターナショナルなインテリア&デザインメディア『ELLE DECOR（エル・デコ）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、『エル・デコ』No.194を2026年3月6日（金）に発売します。特集は「新時代のリノベーション」と「楽しいスモールハウス」。

『エル・デコ』No.194「新時代のリノベーション」表紙

新時代のリノベーション

『エル・デコ』No.194より

経済的なメリットだけではなく、サステナビリティや個人を表現する手段としてリノベーションを選ぶ人が増えています。戸建てやマンションなど住戸の特徴やライフスタイルによって、リノベーションで誕生する住まいはさまざま。気鋭の建築家、向山裕二さんの半DIYハウスやデザイナー、フィリックス・コンランさんの農具小屋を改築した自宅、集落の暮らしを再解釈した二世帯住宅、アート制作のために考えられた隠れ家的マンションなど、新時代のリノベーションに迫りました。

楽しいスモールハウス

『エル・デコ』No.194より

鮮やかな色彩と家具を思いっきり楽しむパリのアパルトマンや24平方メートル に仕掛けが詰まったロンドンのフラット、日本の建築家のアイデアが光る日本らしい狭小住宅。 面積は小さくても心地よく、インテリアを楽しんでいる多彩なスモールハウスを取材しました。

小関裕太が探す癒やしのデザイン vol.5

-型を手放すことで開かれ、 更新され続ける創造性-

『エル・デコ』No.194より

俳優・小関裕太さんが心癒やされるデザインと出合い、その秘密を探る連載の第5回。インテリアデザイナー、Wonderwall(R)片山正通さんの刺激的なスタジオを訪ねました。

豊かに時を紡ぐ 名作家具との暮らし

『エル・デコ』No.194より

スタイリッシュでいて、どこか親密な空気が漂う。 その満ち足りた気配の正体は、住み手と家具が紡いできた 信頼関係によるもの。名匠の一脚やヴィンテージの逸品など、 丁寧に設えられた空間に溶け込む名作家具との日常を訪ねました。

【販売価格】 1,650円（税込）

【販売書店】ネット書店含む、全国の書店とELLE SHOP

エル・デコ（1年5冊）+ 「ナリン」の人気アイテム4種がセットになったお得な定期購読を発売！

左から、ボディクリーム マロウ 100ml、ボディスクラブ エーデルワイス 50g、バスエッセンス サンダルウッド 125ml、ベジタブルブイヨン 80g

1954年スイスで誕生した「ナリン」は、美容と健康をトータルサポートするハーブを使ったナチュラルコスメ・ウェルネスブランド。今号では、「ナリン」の原点でロングセラーの「ベジタブルブイヨン」をはじめ、人気のバスエッセンス サンダルウッド、ボディスクラブ エーデルワイス、ボディクリーム マロウの4種をセットにしてお届けします。春の新生活シーズン、忙しい日々のなかで自らをいたわるセルフケアの相棒として、やさしいハーブが香る「ナリン」製品を取り入れてみて。

数量限定のため早めのお申込みがおすすめです。

【定期購読価格】 6,900円（税込）

『エル・デコ』1年5冊＋「ナリン」の人気アイテム4種のセット

詳細と購入はこちら！⇒ https://subscribe.hearst.co.jp/subscribe/ed2604

■エル・デコについて

『エル・デコ』は世界33の国と地域で展開するインターナショナルなインテリア＆デザインメディアです。日本版の雑誌は1992年に創刊し、世界各国を結ぶ『エル・デコ』独自のネットワークを生かした貴重なインテリア実例、最新のデザイントレンド、世界的クリエイターの動向などに加え、日本版独自の取材によるオリジナルコンテンツを掲載しています。デジタル版では、速報性を重視した世界のデザインニュースや展覧会レポートを中心に、実用情報なども網羅。タイムレスに価値のあるものを見極め、生活に取り入れるためのアイデアを提供しています。

■ハースト婦人画報社／ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『ELLE（エル）』、『25ans（ヴァンサンカン）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。

