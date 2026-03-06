大人気の生命感ラスティングルージュ「ルージュスターヴァイブラント」の限定色を一緒に選ぶ。「ROUGE to You＃みんなで選ぶ希望のルージュ」第２弾！

株式会社カネボウ化粧品

「I HOPE.」を掲げ、美ではなく、希望を発信するブランド「KANEBO」は、人気の生命感ラスティングルージュ「ルージュスターヴァイブラント」から新しく発売する限定色と、限定復刻色を投票で決める参加型のプロジェクトを実施しています。第１弾では、2026年秋冬に発売をする限定新色・限定復刻色の投票に多くの方にご参加いただきました。第２弾では、第１弾で決定した限定新色の「色名」を決める投票企画を実施します。投票期間は３月６日（金）から３月１３日（金）まで。投票結果の発表は2026年夏を予定しています。

投票サイトURL：https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you(https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you)

KANEBOのものづくりを体現する。「希望」を起点にしたプロジェクト

一人ひとりの中に希望を見つけ、引き出し、高めてゆく。KANEBOにおいて、新しいルージュや新色の開発を行う際は、つねに使う人の人生や未来にまで寄り添いたいと願い、ものづくりをしています。このルージュが、自分らしく生きる力を引き出せるか。この色が、人生にどんな物語を描くか。商品開発の過程で、色みやテクスチャーの検討だけでなく、そうした「物語」や「希望」などを具現化した”イメージボード”を制作し、チームでディスカッションしながら開発を進めています。今回のプロジェクトは、そんなKANEBOのものづくりを、参加してくださった全員で追体験していただける、参加型プロジェクトとなります。

2026年秋冬に発売する限定新色が、第１弾の投票で決定

第1弾では、2026年秋冬に新しく発売する限定新色２色と、限定復刻色２色の投票を実施しました。限定新色においては、４つのイメージから、新たにルージュで描きたい希望の物語を選んで投票。多くの方のご参加をいただき、「少し勇気を出して前に進みたい、朝に光を宿すような赤」、「忙しい日常の中でほっとひと息つきたい時間に寄り添うようなピンクベージュ」の２色に決定しました。

※限定復刻色については、2026年夏頃に、限定新色の詳細と併せて発表します。

投票企画第２弾！投票で決定した、限定新色の色名をみんなで選ぶ

今回の投票では、2026年秋冬に新しく発売する限定新色2色の「色名」を選んでいただきます。それぞれの色に込めた物語から広がる、４つの色名候補から、ご自身の心動かす１つを選んで投票いただきます。

＜発売決定色１.＞「心躍る朝」

透ける赤にゴールドパールが輝く。

ひと塗りで心躍る煌めきと高鳴る血色感を灯す。

いつもの朝を特別な一日の始まりにしてくれる。

期待を隠し切れない弾んだ口もとで、今日の私の背中を押す一色。

※色のイメージ

●投票いただく色名候補

Joyful Ribbon ＃毎日をリボン掛け

Vitamin Red #元気と彩りをチャージ

First Spark ＃勇気の着火点

Cheerful Red #わたしの応援隊長

＜発売決定色２.＞「ほっとしたい日」

肌に溶け込むピンクベージュに、隠しパールの遊び心。

唇になじませると、心ほどける自然な血色感。

ふっと力を抜いて、自分だけのときめきをこっそり楽しむ。

心地よい時間に、ありのままの自分で寄り添う一色。

※色のイメージ

●投票いただく色名候補

Donut Day #今日のおやつはドーナッツ

Petal Moment ＃ふわりほどける花びらにときめく

Almond Rose ＃アーモンドの香りにつられて

Treat or Treat ＃わたしに甘やかされる

●プロジェクト名：「ROUGE to You #みんなで選ぶKANEBO希望のルージュ」

食べる。笑う。深呼吸をする。どんなときもあなたらしくいてほしいから。

あなたと紡ぐKANEBOルージュの物語が今、始まる。

＜第２弾 投票期間：2026年３月６日（金）～３月１３日（金）＞

●投票方法：KANEBO公式サイトで投票を受け付けています。

KANEBO公式サイト投票フォーム https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you(https://global.kanebo.com/ja/lp/rouge_to_you)

投票いただいた方の中から抽選で100名様に、ルージュスターヴァイブラント、KANEBOのベースメイクを体験いただけるサンプルセットをプレゼント。

※投票に際しては会員登録が必要となります。詳細は上記公式サイト投票フォームにてご確認ください。

●今後の予定

2026年夏頃：投票により決定した限定新色と限定復刻色の詳細を発表

2026年秋冬：投票により決定した限定新色と限定復刻色を発売

KANEBOについて

美ではなく、希望を発信する化粧品ブランド。

一人ひとりがもつ、内なる希望や個性を引き出し、

高めてゆくスキンケア&メイクアップシリーズで、

誰もが自分の個性を幸せに思うことができる希望溢れる世の中へ。

ブランドサイト：https://global.kanebo.com/ja

