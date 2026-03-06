パーソルグループ統合報告書2025 第5回日経統合報告書アワード 優秀賞を2年連続で受賞

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄）は、「パーソルグループ統合報告書2025」が日本経済新聞社の主催する第5回日経統合報告書アワードにおいて、「優秀賞」を2年連続で受賞したことをお知らせいたします。

■「パーソルグループ統合報告書2025」主要開示ポイント

パーソルグループの統合報告書は、株主や投資家をはじめとした幅広いステークホルダーの皆さまに、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」や、ありたい姿「“はたらくWell-being”創造カンパニー」の実現に向けた価値創造ストーリーをより深く理解していただくことを目的としています。

パーソルグループ統合報告書2025では、主要コンテンツである各CxOメッセージにおいて、「パーソルグループ中期経営計画2026」2年目の進捗を振り返りつつ、現状や課題を踏まえた最終年度の方針、そして次期中計を見据えた展望を示しました。また、価値創造ストーリーのさらなる深掘りや財務情報の充実を図るとともに、各マテリアリティやコーポレートガバナンスの取り組みについても、引き続きわかりやすい整理・開示に注力しました。

今後も、ステークホルダーの皆さまの声を着実に取り入れながら、対話を促進する統合報告書となるよう、内容・構成のさらなる改善に継続して取り組んでまいります。

「パーソルグループ統合報告書2025」

https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/integratedreport2025_jp.pdf

■日経統合報告書アワードとは https://ps.nikkei.com/nira/award.html(https://ps.nikkei.com/nira/award.html)

アニュアルレポートの充実と普及を目的として日本経済新聞社が1998年から実施してきた「日経アニュアルリポートアウォード」が、非財務情報をも広く包括する統合報告書へと進化していく流れを受け、2021年に「日経統合報告書アワード」へとリニューアルされました。ファンドマネージャー、アナリスト、学識経験者などが議論を尽くし、統合報告書を評価します。第5回となる今回は、統合報告書を発行する504社・団体が参加しました。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について＜ https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。