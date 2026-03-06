サンエックスユニバース初の書籍はまちがいさがしとキャラさがしがたっぷり詰まった一冊！すみからすみまで楽しめます♪人気のキャラクターから知る人ぞ知るキャラクターまで一挙に登場です♪

株式会社主婦と生活社


★夢中になれる問題がもりだくさん！


まちがいさがし11問、キャラさがしが7問とボリューム満点！友だちや家族と、ひとりでも夢中になって遊べる問題が満載♪書き込みしやすい紙で実際に鉛筆で丸をつけながらも遊べます。さらに最新テーマのタウンテーマも収録♪




★巻末に登場キャラクターのミニ図鑑を掲載。


問題で遊んでいる時に気になったキャラクターはここでチェック☆


推しが見つかるかもしれません♪




【本誌概要】


『みーつけた！サンエックスユニバースまちがいさがし＆さがせ』


発売日:2026年3月6日（金）


定価:1320円 (本体:1200円)


発行所:株式会社主婦と生活社


※お求めは全国の書店、ネット書店にて♪


