【河出文庫3月の新刊】古谷田奈月『神前酔狂宴』、町田康他『フッハッ！な純文』、渡辺淳一他『ミステリーな北海道』、梶尾真治『おさご幻奇譚』、リチャード・パワーズ『囚人のジレンマ』上下巻……計7点を発売！

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2026年3月6日（金）に7点の河出文庫を発売しました。

【河出文庫3月の新刊】

『神前酔狂宴』 著者：古谷田奈月

「なんでみんな、結婚を披露するの？」

軍神を奉る神社の結婚式場で働き始めたフリーターの浜野。「自分ひとりで婚礼をしたい」と話す女性がやってきて――。

第41回野間文芸新人賞受賞作！

文庫版／256ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：1,045円（本体価格950円）

ISBN：9784309422497

解説：倉本さおり

※電子書籍は4月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『フッハッ！な純文 鷗外から棒一まで・笑文学アンソロジー』 著者：町田康／武田百合子 他

純文学でも笑いたい、という要望に応えて編まれた日本近現代笑文学アンソロジー。芥川、太宰、捷平から、尾形亀之助、山之口貘の異色作も。

町田康「本音街」、吉田棒一「ぴっころさん」など全21篇。

文庫版／384ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：1,210円（本体価格1,100円）

ISBN：9784309422473

解説：福田節郎

※電子書籍の発売予定はありません。

『ミステリーな北海道 傑作短編アンソロジー』 著者：渡辺淳一／五谷翔／船山馨／片岡義男／石川喬司／森村誠一

北大医学部、札幌の雪まつり、北の大地の逃避行、原野を疾走するライダー、函館競馬場、石狩川の鮭……北海道ならではのモチーフを題材とした珠玉の短編ミステリー集。

序文＝渡辺淳一

文庫版／256ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：990円（本体価格900円）

ISBN：9784309422480

解説：関口装生

※電子書籍の発売予定はありません。

『おさご幻奇譚』 著者：梶尾真治

肥後細川藩で起きた謎多き一揆「仏原騒動」。首謀者一族の娘・おさごの前に突如現れた「もののけ」の正体とは……

約三五〇年の時を跳び「不思議なチカラ」に導かれて出逢った二人の運命は!?

文庫版／304ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：1,045円（本体価格950円）

ISBN：9784309422466

※電子書籍は5月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『囚人のジレンマ 上』 著者：リチャード・パワーズ 訳者：柴田元幸／前山佳朱彦

ホブソン家の風変わりな父は、国家と家族の歴史を編み直しながら、「囚人のジレンマ」という人類最大のパラドクスに直面する。

現代アメリカ文学最重要作家による、想像力と希望に満ちた傑作長篇。

文庫版／356ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：1,430円（本体価格1,300円）

ISBN：9784309468280

※電子書籍は5月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『囚人のジレンマ 下』 著者：リチャード・パワーズ 訳者：柴田元幸／前山佳朱彦

消えることのない歴史の傷跡、癒えることのない父の秘密、奇妙な謎を通して子どもたちに託されたひとつの願い。知的たくらみと愛に満ちた、巨匠による記念碑的長篇。

文庫版／336ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：1,430円（本体価格1,300円）

ISBN：9784309468297

解説：円城塔

『黄金仮面の王』 著者：マルセル・シュオッブ 訳者：大濱甫／多田智満子／垂野創一郎／西崎憲

金の仮面を纏う病める古代の王、遥か未来の燃え盛る終末世界……ボルヘスや澁澤龍彦に影響を与えた〈象徴主義世代の中で最も優れた短篇作家〉待望の文庫オリジナル傑作選。

新訳５編を含む全22編。

文庫版／256ページ

発売日：2026年3月6日

税込定価：1,430円（本体価格1,300円）

ISBN：9784309468303

解説：西崎憲

※電子書籍の発売予定はありません。

【2月27日発売】『百合小説コレクション ｗｉｚ ２』 著者：阿部登龍／空木春宵／桜庭一樹／雛倉さりえ／文月悠光／麻耶雄嵩／宮田愛萌／宮田眞砂

変わらない熱、変わりゆく在り方。幼なじみ、憧れの先輩。名探偵、吸血鬼。映画の記憶、忘れぬ想い出。愛以外に何がある？

……８人の名手が書き下ろし・オール読み切りでおくる、百合小説アンソロジー。

文庫版／456ページ

発売日：2026年2月27日

税込定価：1,210円（本体価格1,100円）

ISBN：9784309422343

※電子書籍は4月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

