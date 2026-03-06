ニューヨーカー ウィメンズ「NEWYORKER Women 2026 Spring COLLECTION vol.1」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「NEWYORKER Women 2026 Spring COLLECTION vol.1」を自社通販サイトで公開しました。

NEWYORKER Women 2026 Spring COLLECTION vol.1

"New Trad・Modern・Mannish Style・Blazer in Classic"をキーワードに、伝統を形づくるブレザーから、未来へと続く新しいスタイルまで。NEWYORKERの象徴であるテーラードを、上品な素材感とカラーバランスで春らしくアップデートしました。端正で少しマニッシュ、それでいてどこか柔らかい春の装いを、ぜひお楽しみください。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorker-2026ss-springcollection-vol1.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-women-newyorker-2026ss-springcollection-vol1.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

New Trad

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51078351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51728622-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \15,400

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258123-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928820-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800

ソックス、シューズ 参考商品

Modern

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51088351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900

ワンピース(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51418122-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51328111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

シューズ 参考商品

Mannish Style

ジレ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51198121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

シャツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15708320-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \15,400

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

ネクタイ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g15908062-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \15,400

ソックス、シューズ 参考商品

Blazer in Classic

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51088351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \42,900

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618125-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51348111-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \20,900

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

シューズ 参考商品

▽掲載アイテム一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=wo26sp&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=2&filtercode10=wo26sp&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）