トランスコスモス、ワコールにアジア向けECサイトの構築・運用を提供

トランスコスモスは、株式会社ワコールホールディングス（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：矢島昌明、以下、ワコール）のアジア事業強化を支援するため、ベトナム・香港・シンガポールで新たにECサイトを公開しました。マレーシア・フィリピンも順次公開予定です。ECサイト構築にあたり、一元管理しやすいShopifyで一括構築することで、開発効率化とコスト最適化を実現しました。ベトナムではCVRが約40％改善、新規購入者比率が約70％に到達するなど、公開直後から成果が出ています。

ワコールベトナム ECサイト

ワコールでは複数の市場向けECサイトを運用するにあたり、一貫した顧客体験の提供と現地主体での運営のしやすさを求めていました。これまで使用していたプラットフォームでは、軽微な更新でも専門的な知識や技術が必要なことが多く、都度発生するベンダーコストや更新までの長いリードタイムの改善が課題でした。

また、システムや計測指標が市場ごとに分かれていたため、ブランドの運営方針を共通化し、ブランドガバナンスを強化し、かつ横断的な比較をよりスムーズに行える方法を探していました。さらにECサイトプラットフォームは共通化しつつも、決済方法やそれぞれの市場にあわせたマーケティングツールの導入など、一部機能のローカライズも必要でした。

これらの課題を踏まえ、トランスコスモスでは以下のとおり一括構築を行い、運用効率化とコスト最適化を実現しました。

●Shopify Plusの活用

ECサイト開発などの専門知識がない現場担当者でも操作しやすく、運用コストが低いECプラットフォームShopifyでの構築を行いました。エンタープライズ版（Shopify Plus）を採用し、既存システムとの連携など柔軟性も確保しました。

●複数の市場・言語のECサイトを一括開発

共通のECサイト構造（デザイン・機能・商品構造）をもつマスターサイトを先に構築し、その後複数市場向けのECサイトを最小改修でローカライズしました。わずか12カ月で3サイトを開発し、時間短縮も実現しました。

●オフショア開発

トランスコスモスのフィリピン拠点で開発することで、コストを抑えた開発を実現しました。

トランスコスモスは、豊富な開発実績とグローバル事業の経験が認められ、ワコールの開発パートナーとして選定されました。また、Shopify公式パートナーとして、Shopify Plusの実績も評価されています。

■導入による成果

新たなECサイト公開後、下記のような効果が出ています。

・CVR向上 ：ベトナム＋40％

・新規購入者比率：ベトナム約70％

・コスト最適化 ：ランニングコスト50％以下

・運用効率化 ：現地チームによる日常運用が容易に

なお、ベトナム・香港・シンガポール向けのECサイトは2025年に公開済みです。フィリピン向けは2026年上旬、マレーシア向けは夏頃にかけて順次公開予定です。

■トランスコスモスのグローバル市場向けECサービス

トランスコスモスではShopify開発だけではなく、お客様企業のグローバル市場でのEC事業をサポートするサービスを提供しています。

・マーケットプレイスへの出店・運用支援

グローバルの主要マーケットプレイスへの出店サポートや出店後のワンストップECサービスの提供

・LIVEコマース・SNSコマース

中国やASEANで大きな市場シェアをもつLIVEコマースでの販売やチャットコマース

・マーケティング

各市場のトレンドにあわせたマーケティング施策（広告／SNS／インフルエンサーなど）

・AI検索エンジン対策（GEO）

急速に利用者が拡大しているAIに対し、ECサイトが検索されやすくなるよう支援

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)