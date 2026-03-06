焼きとりの“ゴロっと食感”を楽しめる　手包みで仕上げた「炭火焼きとりまん」が3月10日（火）から発売　こだわりの“ふわもち生地”と本格的な炭火焼きの香りを堪能できる一品

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび、「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、ファミマの中華まんから「炭火焼きとりまん」204円（税込220円）を、2026年3月10日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■“ふわもち生地”で、炭火が香る焼きとりを包んだ満足感ある中華まんが登場！

「焼きとり」は、季節を問わず人気の定番メニューです。特に春の行楽シーズンを控えたこの時期にあわせて、ワンハンドで手軽に楽しめる中華まんから、本格的な炭火の香りとごろごろの肉感の「炭火焼きとりまん」を発売いたします。

「炭火焼きとりまん」の中具は、ファミリーマートの中華まんの中では大きめのサイズにカットした焼きとりを入れ、満足感のある仕立てにしました。

また、焼きとりは実際に炭火焼きで仕上げることで、炭火焼きならではの本格的な香ばしさを味わうことができます。生地は、 ほどよい弾力とふんわりとした口どけのよい“ふわもち生地”で、一つ一つ手包みで仕上げたこだわりの中華まんです。

炭火の香りと、ごろごろとした中具で満足感のある「炭火焼きとりまん」を、この機会にぜひご賞味ください。

【商品詳細】

【商品名】炭火焼きとりまん

【価格】204円（税込220円）

【発売日】2026年3月10日（火）

【発売地域】全国

【内容】炭火で焼き上げた大きめサイズにカットした焼きとりと、ほどよい弾力とふんわり口どけのよい“ふわもち生地”が特長の中華まんです。一つ一つ丁寧に手包みで仕上げました。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html