大ヒット「ノラネコぐんだん」シリーズに、あいさつえほんが登場。『ノラネコぐんだん こんにちは』（コドモエのえほん）3月6日発売！

株式会社白泉社『ノラネコぐんだん こんにちは』（工藤ノリコ／作 白泉社）書影

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2026年3月6日（金）に 『ノラネコぐんだん こんにちは』（工藤ノリコ／作）を発売いたします。

■絵本『ノラネコぐんだん こんにちは』（工藤ノリコ／作）

「おはよう」「いただきます」「はんせいしています」――。あいさつは、子どもがこれから社会生活を営んでいくための、大切な第一歩。毎日使うものからちょっぴり変わった場面まで、ノラネコぐんだんと一緒にいろんなあいさつをしてみましょう。かわいいイラストが満載で、あいさつを親子で楽しく学びたい方はもちろん、ノラネコぐんだんのキャラクターが好きな方にもおすすめ！

【絵本情報】『ノラネコぐんだん こんにちは』

■著者名： 工藤ノリコ

■ISBNコード：9784592763888

■シリーズ名：コドモエのえほん

■定価：1210円（本体1100円＋税10%）

■発売日：2026.3.6

https://www.hakusensha.co.jp/booklist/77939/

■著者紹介

工藤ノリコ

1970年神奈川県生まれ。女子美術短期大学卒業。絵本作家、漫画家。主な絵本に「ノラネコぐんだん」シリーズ（白泉社）、「ペンギンきょうだい」シリーズ（ブロンズ新社）、「ピヨピヨ」シリーズ（佼成出版社）、『セミくんいよいよこんやです』（教育画劇）、『Letters』（偕成社）他多数。読み物に「マルガリータ」シリーズ（あかね書房）、漫画に『ノラネコぐんだんコミック』（白泉社）など。

■LINEスタンプ第2弾「ノラネコぐんだん あいさつスタンプ」も同日発売♪

たくさんのリクエストにお応えして、LINEスタンプ第２弾（全24種／120円）がついに誕生！ 毎日活躍してくれる「あいさつスタンプ」を取り揃えました。ノラネコぐんだんらしく、丁寧な言葉づかいが特徴です。

(C)工藤ノリコ／白泉社

ノラネコぐんだん あいさつスタンプ https://line.me/S/sticker/33122663(https://line.me/S/sticker/33122663)

ノラネコぐんだん公式サイト

https://noranekogundan.com/

ノラネコぐんだん公式 X（旧Twitter） @noraneko_room

https://twitter.com/noraneko_room

ノラネコぐんだん公式 Instagram @noranekogundan_room

https://www.instagram.com/noranekogundan_room/