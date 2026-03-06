大ヒット「ノラネコぐんだん」シリーズに、あいさつえほんが登場。『ノラネコぐんだん こんにちは』（コドモエのえほん）3月6日発売！
『ノラネコぐんだん こんにちは』（工藤ノリコ／作 白泉社）書影
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高木靖文）は、2026年3月6日（金）に 『ノラネコぐんだん こんにちは』（工藤ノリコ／作）を発売いたします。
■絵本『ノラネコぐんだん こんにちは』（工藤ノリコ／作）
「おはよう」「いただきます」「はんせいしています」――。あいさつは、子どもがこれから社会生活を営んでいくための、大切な第一歩。毎日使うものからちょっぴり変わった場面まで、ノラネコぐんだんと一緒にいろんなあいさつをしてみましょう。かわいいイラストが満載で、あいさつを親子で楽しく学びたい方はもちろん、ノラネコぐんだんのキャラクターが好きな方にもおすすめ！
『ノラネコぐんだん こんにちは』より (C)工藤ノリコ／白泉社
【絵本情報】
『ノラネコぐんだん こんにちは』
■著者名： 工藤ノリコ
■ISBNコード：9784592763888
■シリーズ名：コドモエのえほん
■定価：1210円（本体1100円＋税10%）
■発売日：2026.3.6
https://www.hakusensha.co.jp/booklist/77939/
■著者紹介
工藤ノリコ
1970年神奈川県生まれ。女子美術短期大学卒業。絵本作家、漫画家。主な絵本に「ノラネコぐんだん」シリーズ（白泉社）、「ペンギンきょうだい」シリーズ（ブロンズ新社）、「ピヨピヨ」シリーズ（佼成出版社）、『セミくんいよいよこんやです』（教育画劇）、『Letters』（偕成社）他多数。読み物に「マルガリータ」シリーズ（あかね書房）、漫画に『ノラネコぐんだんコミック』（白泉社）など。
■LINEスタンプ第2弾「ノラネコぐんだん あいさつスタンプ」も同日発売♪
たくさんのリクエストにお応えして、LINEスタンプ第２弾（全24種／120円）がついに誕生！ 毎日活躍してくれる「あいさつスタンプ」を取り揃えました。ノラネコぐんだんらしく、丁寧な言葉づかいが特徴です。
(C)工藤ノリコ／白泉社
ノラネコぐんだん あいさつスタンプ https://line.me/S/sticker/33122663(https://line.me/S/sticker/33122663)
ノラネコぐんだん公式サイト
https://noranekogundan.com/
ノラネコぐんだん公式 X（旧Twitter） @noraneko_room
https://twitter.com/noraneko_room
ノラネコぐんだん公式 Instagram @noranekogundan_room
https://www.instagram.com/noranekogundan_room/