ロッテ、3月8日国際女性デーにあわせてDEI推進の取り組みを紹介

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹 以下、ロッテ）は、多様な人財一人ひとりが自分らしくいきいきと活躍することがイノベーションによる企業の持続的な成長に不可欠であると考え、DEI（Diversity, Equity & Inclusion）を推進しています。今回は3月8日の「国際女性デー」にあわせて、ロッテの取り組みを紹介します。

【取り組みのご紹介】

■トップメッセージの発信

国際女性デーにあたり、代表取締役社長の中島英樹より全従業員に向けたメッセージを発信しました。トップ自らがジェンダーや背景を問わず、多様な視点を持つ仲間が活発に意見を交わすことがイノベーションの鍵であると宣言することにより、お互いを信頼し合い、誰もが自分らしく輝ける組織づくりを推進します。

■特別インタビュー動画の公開：ライオン株式会社 社外監査役 平井弓子氏

ジェンダーに捉われないキャリア形成とリーダーシップをテーマに、平井弓子氏への特別インタビュー動画を全従業員に向けて公開しました。 平井氏の豊富な経験に基づく、「自分らしいキャリアの築き方」や「多様な価値観を活かす組織づくり」についてのメッセージを通じ、従業員一人ひとりが性別に関わらず自身の可能性を信じ、挑戦するマインドセットを醸成することを目的としています。

■LOTTE COLORFUL PROJECT

社内のDEIを推進していくために立ち上げた「LOTTE COLORFUL PROJECT」を継続・深化させています。誰もがいきいきと活躍できる組織を目指し、セミナーやイベント、社内報企画等を実施しています。従来の女性活躍推進に加え、「ジェンダーに捉われない活躍」へテーマを広げ、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を解消するための取り組みに注力しています。

ロゴはコーポレートメッセージである「お口の恋人」をモチーフとしたハートマークの中に、個性を表した様々な形のグラフィックを配置し、多様な個性が集まり、お互いを認め合うことの大切さを表現しています。

■ライフイベントとキャリアの両立支援

性別を問わず、育児・介護などのライフイベントと仕事を両立し、安心して働き続けられる環境整備を進めています。

ー出産のサポート

従業員が安心して産休に入り、スムーズに職場復帰できるようにサポートをしています。上司は「出産・育児面談シート」を活用し、体調把握や引き継ぎに関する確認を行います。どの職場においても、本人の妊娠だけでなく、配偶者の出産を控えた従業員とも円滑にコミュニケーションを図れるよう、体制を整えています。

ー育児のサポート

子育てをしながら働く従業員が、育児と仕事を両立し安心して働き続けられるよう取り組んでいます。浦和工場、狭山工場の敷地内には、事業所内保育所が設置されています。また、育休復帰後の従業員が上司と参加するワークショップや、育児中の従業員が参加するランチケーション等、育児への安心感を醸成するためのネットワーク構築やマインドセットにつながる施策を実施しています。さらに、男性の育児参画を目的とし、育児休業制度の周知や社内研修にも力を入れています。

ー介護のサポート

介護をしながら働く従業員が、介護と仕事を両立し、安心して働き続けられるよう支援施策を用意しています。また、介護に関する悩みや困りごとについて、外部相談窓口で介護の専門家に相談できるほか、介護施設や介護サービスの検索や情報収集ができる従業員向けの介護情報WEBサイトを用意しています。

■障がい者の雇用

DEI推進の一環として、障がい者の雇用を推進しており、法定雇用率以上の雇用を目指して取り組んでいます。トイレの改修や段差の解消など、多様な人財が働きやすい職場環境の整備を進めています。また、ロッテおよび国内グループ会社の人事労政担当者を対象に、障がい者理解促進のための研修を実施しています。

■LGBTQ＋理解促進

人権方針で性的指向や性自認、性表現に対する差別の禁止を明文化し、誰もが安心して働ける職場環境を整備しています。ALLY（アライ：LGBTQ+支援者）についての情報発信やコミュニティ形成を行っているほか、2024年度より会社への届出により“配偶者”の定義に「同性パートナー」を含め、休暇や手当などの福利厚生を利用できる制度を施行しました。これらの取り組みが評価され、職場におけるLGBTQ＋への取り組み評価指標「PRIDE指標2025」において、ロッテは最高評価の「ゴールド」に認定されました。

■自分らしく働く

ーさん付け運動

役職者もそうでない人もお互いに「さん付け」で呼ぶようにしています。「会社を構成しているひとりの社員である」という意識を持つことで「社内の一体感」を醸成し、上司・部下問わず自由に意見を言いやすくなり会社に新しい風を取り入れることを目的とします。

ー服装自由化

従業員の多様化を尊重し、柔軟な発想を育み、またコミュニケーションの活性化を目的として、TPOに合わせてカジュアルな服装でも業務を行えるように服装基準を見直しました。

ロッテグループは、今後もすべての従業員が自分らしくいきいきと活躍できる環境づくりを進め、イノベーションの創出と、よりインクルーシブな社会の実現に貢献してまいります。

