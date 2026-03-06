5th Album『Panorama』リリース記念！Souがリアルタイムで登場するリスニングパーティーをAWAラウンジで開催

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年3月8日(日) 20:00～21:00の1時間に渡り、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、Souが音声とチャットで登場するリスニングパーティーを開催いたします。



今回のイベントは、5th Album『Panorama』のリリースを記念して開催されるもので、最新曲はもちろん、過去の楽曲も多数オンエアいたします。Souが音声ライブ配信とチャットで登場し、オンエアされる楽曲へのコメントなどを予定しております。AWAラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやアーティストとの交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、Souが登場するリスニングパーティーをAWAラウンジでお楽しみください。



【本人登場】Sou特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2026年3月8日 (日) 20:00～21:00

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。



▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_sou_0308_pr



■Sou

2013年「独りんぼエンヴィー」の歌ってみた動画をニコニコ動画に投稿し歌い手活動を始めた"Sou"。

2015年1stアルバム「水奏レグルス」をリリースしメジャーデビューを果たす。

その後、ナユタン星人やはるまきごはん、Eveとの共作作品を発表し、2019年にユニバーサルミュージックより2ndアルバム「深層から」をリリース。

2020年に発表したDigitalシングル「ミスターフィクサー」はアニメ『ID:INVATED』のOPテーマに起用され、海外の配信チャートにて4週連続1位を獲得した。

2023年にキングレコードへメジャー移籍し、活動10周年記念したライブ「Orbit」を開催。

2024年7月には4年ぶりのフルアルバム「センス・オブ・ワンダー」をリリース。自身最大規模の国内ツアーに加え、初の中国ツアー公演を成功させた。

これまでにYouTubeチャンネル登録者数169万人、SNS総フォロワー数は250万人超えのインターネットの世界を原点に堂々たる存在感と才能を飛躍させるボーカリストである。



■AWAラウンジとは

ユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。

「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。

また、ラウンジでは同じ音楽をその部屋にいるユーザー全員で同時に視聴するため、好きなアーティストの再生回数を上げる “応援” の場としてご活用頂けることも大きな特徴で、STANDARD会員としてラウンジに参加すると、よりアーティストへ還元されます。



■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5,000万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。



名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日



■URL

AWA：https://awa.fm/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報：https://news.awa.fm/

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k



■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当 press@awa.fm