「AI社会を支える原子力イノベーション」と題して、京都大学 複合原子力科学研究所 所長・教授 黒崎 健氏によるセミナーを2026年4月9日(木)に開催!!

次世代の原子力イノベーションが支えるAI社会の高度化

-SMR・核融合の現在と展望、人材育成まで全体像を解説-



京都大学 複合原子力科学研究所 所長・教授 黒崎 健 氏

２０２６年４月９日（木） 午前１０時～１２時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画では、将来の電力需要が減少から増加へと大きく見直され、あわせて原子力を今後最大限活用していく方針が明確に示された。その背景には、生成AIをはじめとするAI技術の急速な進展がある。AI社会の本格化に伴い、脱炭素でありながら安定的に供給できる電源が不可欠となり、その要請に応える存在として原子力が改めて位置づけられている。原子力の最大限活用に向けては、次世代革新炉の開発に代表される原子力イノベーションや原子力分野の人材の確保・育成が重要な鍵となる。本講演では、こうした政策転換の背景と、原子力が切り拓く次のイノベーションについて概説する。

１．はじめに

２．第7次エネルギー基本計画

３．AI時代に必要なこと

４．原子力の魅力と課題

５．原子力イノベーション、SMRから核融合まで

６．原子力分野の人材育成

７．おわりに

８．質疑応答

