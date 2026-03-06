編集者が今だからこそおすすめしたい良書をピックアップ！「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア2026年3月」を3月6日（金）より開催

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、対象の電子書籍が50％オフで購入できる「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア 2026年3月」を2026年3月6日（金）から3月13日（金）まで実施いたします。

セール期間：2026年3月6日（金）から3月13日（金）まで

■作り手が「今読者に届けたい本」をピックアップする月に一度の電子書籍セールを実施

「この本をぜひ読んでほしい！」そんな編集者の熱い気持ちをお届けする、お得な電子書籍セール「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア」。インプレスブックスで販売している電子書籍を対象として50％オフで販売いたします。IT、デザイン、ビジネス、写真撮影など、幅広いジャンルから毎月、編集者の「今だからこそおすすめしたい良書」をご紹介していきます。おすすめポイントをまとめた編集者のコメントも掲載しておりますので、ぜひ購入の参考にしてください。

■2026年3月のセール対象書籍と担当者コメント

・できるイラストで学ぶ プログラミング1年目からのPython

［担当者より］

人気のプログラム言語「Python」の学び方を、豊富な図版とイラストでやさしく解説。無料で使える「Google Colaboratory」で、面倒な設定なしですぐに始められます。最後の章ではGeminiを利用した「名刺データ化アプリ」の制作にチャレンジ。登場人物たちの物語を読み進めながら、Pythonの楽しさにぜひ触れてください！

・「本業が忙しくて広告まで手が回らないよ！」という人のためのGoogle検索広告入門（できるビジネス）

［担当者より］

新年度の始まりに向け、Google検索広告の出稿を検討してみませんか？ 本書は「本業が忙しい」中小企業の担当者や経営者でも、少額予算でGoogle検索広告を始めるためのノウハウを解説した書籍です。広告配信前の準備から、アカウント開設、配信後の運用まで収録しているので、これ1冊でGoogle検索広告を始められます。

・やりたい！ができる Copilot本格活用

［担当者より］

Officeツールの使い方をわかりやすく解説するYouTubeチャンネル（登録者数45.6万人）やオンライン講座で人気の「ユースフル（長内 孝平氏）」を著者に迎え、Copilotの基本から実践までを、初心者の視点に立って丁寧に解説します。メール作成や情報整理、資料の要約等日々の業務をスムーズにする具体的な使い方を、対話形式で楽しく学べます。

・物語が伝わるイラストが描ける！ キャラポーズ超入門

［担当者より］

キャラクターイラストのアタリから仕上げまでを5ステップで丁寧に解説。100点の実践的な作例を通して、自然で魅力的なポーズの描き方を伝授します。感情表現やシチュエーションを意識した作例を多数掲載しているので、物語性のあるイラストが描けるようになります。“脱”棒立ちポーズで表現力アップを目指しましょう！

・一生使える見やすい資料のデザイン入門

［担当者より］

「この春こそ、もっと伝わる資料を作りたい！」本書は、そんなあなたにオススメの一冊です！ベストセラーにさらに役立つノウハウを加えた資料デザイン基礎本の決定版！ 新入社員から中堅の方まで、一生モノのデザインスキルが無理なく身につきます。さらに、デザインの基礎を押さえることで、資料作成に生成AIを使う際に、どんなデザインや図解にしたいのか、より具体的に指示できるというメリットも。修正指示はもちろん、自分での手直しのクオリティもアップするはず！デザインを学んだことがない方はまずは目を通すのがおすすめです。

・ゼロからはじめるチームプロジェクトマネジメント 理論だけで終わらない“現場で必須”の基本＆実践ノウハウ

［担当者より］

プロジェクトマネジメント（PM）初心者から若手までにおすすめの、「チーム」に焦点を当てた入門書。基礎知識に加え、成果へ導く実践テクニックを紹介。立ち上げから完了までの悩みやトラブルとその解決策をわかりやすく解説し、チームで成果を出す力が身につきます。

・徹底攻略 応用情報技術者教科書 令和8年度

［担当者より］

2026年度のCBT試験は11月開始予定と発表されました。試験対策はまだ間に合います。本書の＜解説を読む→問題を解く＞のサイクルを積み重ねるアジャイル式学習法で、効率的に合格力が身に付きます。さらに購入者特典の過去問題解説PDF23回分、全文PDF、単語帳Webアプリが合格までを徹底サポートします。

計 7タイトル

フェアの詳細を見る :https://book.impress.co.jp/recommend/

当社では様々なセール・キャンペーンを随時実施中です。最新情報はインプレスブックスの公式X（@impress_corp(https://x.com/impress_corp)）でも発信いたします。

