『四月は君の嘘』YouTubeで全話を無料公開、本日配信スタート【著者最新作『盤上のオリオン』第9巻発売記念！】

株式会社講談社

累計発行部数500万部突破の人気マンガ『四月は君の嘘』は、2011年から連載され、今年連載開始15周年を迎えました。そして新川直司の最新作『盤上のオリオン』第9巻も3月17日より発売！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ『四月は君の嘘』全22話を順次無料配信いたします。

【1～6話】を本日3月6日から4月5日まで、【7～12話】を3月13日から4月5日まで、【13～17話】を3月20日から4月5日まで、【18～22話】を3月27日から4月5日までの期間限定配信となりますので、ぜひ新作と一緒にお楽しみください！

『四月は君の嘘』の主人公・有馬公生は、元・天才ピアニストだったが、ある出来事をきっかけにピアノが弾けなくなってしまう。そんな暗い日常を過ごしていた公生の前に現れたのは、ヴァイオリニスト・宮園かをり!! 自由で、奔放な演奏をする彼女との出会いが、公生の止まっていた時間を突き動かし――…少年少女たちの想いが交錯する、青春×音楽×ラブストーリー!!絶対にお見逃しなく!!

TVアニメ『四月は君の嘘』 1～6話の動画はこちら：

https://youtu.be/xx4ejuAlS3M

再生リスト「『四月は君の嘘』全22話 順次公開！公開スケジュールは概要欄をチェック！」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34B4cAOjwT2280DpM0ne44iN&si=J41HNWm3FTaJdzPc(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34B4cAOjwT2280DpM0ne44iN&si=J41HNWm3FTaJdzPc)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

新川直司先生の最新作！『盤上のオリオン』新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/14079602755630559649

『四月は君の嘘』原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/10834108156639917314

TVアニメ『四月は君の嘘』(全22話) 配信スケジュール

【1～6話】2026年3月6日(金)AM0:00～4月5日(日)23:59

【7～12話】2026年3月13日(金)AM0:00～4月5日(日)23:59

【13～17話】2026年3月20日(金)AM0:00～4月5日(日)23:59

【18～22話】2026年3月27日(金)AM0:00～4月5日(日)23:59

(c)新川直司・講談社／「四月は君の嘘」製作委員会