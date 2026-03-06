日本初※¹ の軟骨ケアをかなえる機能性表示食品「ヒザテクト」発売2周年

株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー左から「ヒザテクト 30日分」、2026年4月発売の新商品「ヒザテクト 15日分」

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO後藤 禎一）は、2024年3月に発売した機能性表示食品「ヒザテクト」が発売2周年を迎えたことをお知らせします。「ヒザテクト」は、日本で初めて※1「軟骨成分をつくるはたらきをサポートし、関節軟骨を守るのを助ける」機能を表示した機能性表示食品です。歩行や階段の昇り降りの際、また曲げ伸ばしを伴う動きの際にひざ関節の違和感や不快感がある方におすすめです。

発売後、たくさんのお客様にご愛飲いただき、累計販売数は20万袋※2 を突破いたしました。2026年4月からは、より多くの方に「ヒザテクト」をお試しいただけるよう、従来の半分サイズの15日分（60粒）を新たにラインアップします。

当社は、「予防」から「診断」、そして「治療」まで、すべての領域で人々の健康に貢献できる幅広い技術と知見を持った「トータルヘルスケアカンパニー」として、人々の生活の質のさらなる向上に取り組んでいます。「FUJIFILMサプリメント」は、『健康は、楽しい。』をテーマとして、写真分野で培った独自のナノテクノロジーや安定化技術などを活用することで、成分を効率よく体に届ける製品を提供しています。今後も、より多くのお客さまのニーズをとらえた、独自性の高い高品質で安心な「FUJIFILMサプリメント」の提供を通じて、多くのお客さまの健康維持・増進に貢献していきます。

※1 「軟骨成分をつくるはたらきをサポートし、関節軟骨を守るのを助ける」機能を含む機能性表示食品として。

消費者庁「機能性表示食品の届出情報検索」で確認(23/12月時点の富士フイルム調べ)。

※2 24/3月～26/1月における出荷袋数

1. ヒザテクト製品特長

左から「ヒザテクト 30日分」、「ヒザテクト 15日分」

１. 軟骨成分をつくるはたらきをサポートし、関節軟骨を守るのを助ける

機能性表示食品「ヒザテクト」は、関節ケアに関わる作用のある機能性関与成分AKBA（3-O-アセチル-11-ケト-β-ボスウェリン酸）など４つの機能性関与成分を配合。当社は、ひざ関節に違和感や不快感を持つ方を対象とした24週間のヒト試験で、プラセボ※ 3を摂取した方に対して軟骨成分である「II型コラーゲン」の産生量が有意に増加することを確認しました。本製品は、健康的な歩行の維持を助けます。

２. 移動時や日常生活の行動時のひざ関節の違和感を軽減する

ひざ関節に違和感や不快感を持つ方を対象とした8週間のヒト試験で、プラセボ※3 を摂取した方に対してJKOMスコア※4 の変化量に有意な差があることを確認しました。日常生活においてひざ関節の違和感を軽減し、運動意欲の向上を後押しします。

３. 歩行や階段の昇り降りのスムーズさを維持する

ひざ関節に違和感や不快感を持つ方を対象とした8週間のヒト試験で、プラセボ※3 を摂取した方に対して歩行距離※5 が有意に延長することを確認しました。行動範囲の広がりと運動量の増加を後押しし、健康の維持・増進に貢献します。

※3 プラセボとは、機能性関与成分を含まない、見た目や味がそっくりなもの。

※4 ひざの痛みやこわばり、日常生活の状態、普段の活動、健康状態についての設問で構成される評価方法。

※5 6分間の歩行距離

2. 製品名など

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61431/table/2_1_0303057da364c5a1972b23b088c55513.jpg?v=202603061051 ]

* 機能性表示食品としての届出製品名は、「ヒザテクトａ」。

3. 容量、税込み価格、発売日

「ヒザテクト 15日分」

「ヒザテクト 15日分」【NEW】

60粒 980円（おひとり様1回限り特別価格）

2026年4月中旬 発売予定

「ヒザテクト 30日分」

「ヒザテクト 30日分」

120粒 4,980円

2024年3月7日 発売済

＜本件に関するお問い合わせ先＞

お電話でのお問い合わせ

フリーダイヤル：0120‐241₋946（サプリメント）

営業時間9:00～20:00（年末年始を除く）



＜WEBサイト＞

https://h-jp.fujifilm.com/