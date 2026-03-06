商品を事前購入して会場でスムーズに受け取り！ライブ会場でのグッズ購入やイベント入場をより快適にする新たなエンタメモバイルオーダーサービス「エンタGO」提供開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透、以下「当社」）は、新たなエンタメモバイルオーダーサービス 「エンタGO」の提供を開始いたします。

「エンタGO」は、ライブ会場やイベント会場でのグッズ購入や入場手続きをスムーズにすることを目的としたモバイルオーダーサービスです。公演グッズなどの商品をオンラインで事前購入し、会場ではQRコードを提示するだけで待ち時間や混雑を最小限にスムーズに受け取ることができます。

さらに、会場での商品予約による自宅配送・HMV店頭受け取り、モバイルオーダーした新譜のHMV店舗受け取り、QRコードによるイベント参加、ミュージアム入場券の購入など、多様なシーンに対応したサービスを提供いたします。

当社は「エンタGO」を通じて、"お客さまの「欲しい」をかなえる"ような利便性の高い購買・入場体験を実現するとともに、ライブ・イベント・展示といったエンタメ体験全体の価値向上を目指します。あわせて、主催者・運営者の皆さまのスムーズなイベント運営にも貢献してまいります。

ローソンエンタテインメントは、今後もお客さまに多様なエンタメ体験をお届けし、利便性の高い、お客さまに支持されるサービスの拡充に継続的に取り組んでまいります。

モバイルオーダーサービス「エンタGO」概要

■「エンタGO」でできること

１.グッズを事前購入し、会場で受け取る

ご希望公演のグッズや商品を事前にご購入いただき、公演日当日に会場の専用カウンターにてQRコードをご提示いただくと、商品を受け取ることができます。

２.会場でグッズを予約し、自宅へ配送もしくはHMV店舗で受け取る

公演当日に会場内に掲示されているQRコードを読み取り、「エンタGO」にてグッズをご予約いただくと、自宅配送もしくはHMV店舗にて商品を受け取ることができます。（HMV店舗受け取りの場合は送料無料）

※会場受け取りの特典や、会場抽選会・会場キャンペーンなどがある場合には、「エンタGO」マイページよりQRコードを提示することで、ご参加いただくことができます。

３.新譜をモバイルオーダーし、HMV店舗で受け取る

ご希望の新譜商品を購入し受取店舗を選択すると、QRコード提示でHMV店舗にて商品を受け取ることができます。

４.対象商品を購入して、イベントに参加する

イベント対象商品を購入した際に、会場でのQRコード提示でイベントにご参加いただくことができ、商品は会場受け取り・自宅配送・HMV店舗受け取りなどの方法で受け取ることができます。

５.ミュージアム入場券を購入する

ミュージアムの入場券を購入し、ミュージアム会場入り口でQRコードを提示すると会場へご入場いただくことができます。また、入場特典の受け取りや入場者限定のグッズもご購入いただけます。

「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ○ ALBUM」

ツアーグッズ事前予約受付中！

本サービスの初導入として、2026年3月21日(土)からスタートする「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ○ ALBUM」のツアーにおけるツアーグッズの事前予約を本日3月6日(金)10時より受付開始いたします。

"アーティストとファンをつなぐ" 重要な物販をトータルサポート！

株式会社ローソンエンタテインメントでは、全国規模のコンサート・ライブ会場でのグッズ・CD販売から、全国48店舗（※）のHMV店舗網を活用した販促イベント、渋谷など全国6カ所の常設ミュージアムスペース「hmv museum」での企画展やポップアップ展開など、多様なリアル接点の活用と運営体制により物販をトータル支援いたします。

また、本サービス モバイルオーダーシステム「エンタGO」や、HMV店舗／ECサイト（HMV＆BOOKS online）／ローソンチケット／ローソン店頭のマルチメディア端末Loppiなど、多彩な販売チャネルをご利用いただけます。さらに、「スマレジ」による売上・在庫管理や販売分析、グッズ製造・物流代行など、当社グループの総合力を活かし、プロモーションから販売チャネルの拡大まで一貫して支援いたします。

課題やニーズに合わせて、最適なプランをご提案いたしますので、詳細はお気軽に以下よりお問い合わせください。

※店舗数：2026年3月6日時点

