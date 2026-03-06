【2026年2月】法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」、人気手土産ランキングを発表！

スカイファーム株式会社

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也）が、東京・大丸有エリアを中心に運営する法人向けギフトデリバリーサービス「TANOMO GIFT」にて、2026年2月に人気を集めた手土産10商品をランキング形式でご紹介します。

■TANOMO GIFTとは

当社が提供するモバイルオーダーシステム「NEW PORT」によるデリバリー・ブランド。

お取引先へのご挨拶、会食・宴席など様々なビジネスシーンで入用となるお手土産を、効率的に心地よく手配できる法人向けデリバリーサービスです。大手町・丸の内・有楽町を中心に、オフィスや会食先などご指定先へ専属配送員がお届け致します。全国各地への配送も対応しており、遠方の方へのお届けにもご利用いただけます。

https://tanomo-gift.new-port.jp/

【TANOMO GIFT】2026年2月人気手土産TOP10

1位：ガトーセックギフト 12個入 Péché Mignon

北海道・函館で長年愛されてきたフランス菓子の名店が、東京・丸の内に初出店。 フランスで歴史ある、インターコンチネンタルパリのレストラン『カフェ・ドゥ・ラ・ペ』でシェフパティシエとして 実績を積んだレダ・シュヌフをグランシェフと迎え入れ、ついつい食べたくなる罪作りな美味しさをお客様にお届け。

人気のダックワーズ4種類とフィナンシェ/マドレーヌ4種のギフトです。



ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/gol7e38v6rbp)

2位：丹波大納言小豆 どら焼き 12個入り KOMU WAGASHI

どら焼きのために炊き上げた、丹波大納言小豆の粒あんを、グルテンフリーのしっとりもちもちの生地が引き立てます。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/erjqlwma1pvd)

3位：ショートガレット3種ギフトセット Cadeau

Cadeauの看板商品「ショートガレット」3種類が一度にお楽しみいただけるギフトセット。コンパクトながらも上品なパッケージは、お手土産でも好評です。

イギリスの伝統的なショートブレッドの素朴な味わいと、フランスのガレットブルトンヌのリッチな美味しさをひとつにしました。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/j80vlexxlb79)

4位：サブレ・エシレ エシレ・メゾン デュ ブール

行列必至の人気商品もTANOMO GIFTなら並ばずに購入可能です。エシレバターを100%使用したリッチな味わいのバターサブレ。食べ始めたら止まらない、リピーター続出の美味しさです。（大丸有エリア限定商品）

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/olnmr36gl8nd)

5位：プティガトー TK-34 （14種・59枚入) 東京會舘 丸の内本舘

熟練した菓子職人が丁寧に焼き上げた人気のクッキー詰め合わせ。

マンゴーの香り豊かなクッキーやココナッツを焼き込んだクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う14種類のクッキーをお楽しみいただけます。口当たり、風味、食感のバランスもバラエティ豊か。ギフトや手土産におすすめです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/gg7oy9kwn0bd)

6位：KOMU MONAKA 8pcs KOMU WAGASHI

多様なあんこと最中種の組み合わせで、あんこのおいしさを引き出す手作りもなか。

爽やかなレモンチーズ餡×スパイシーな黒胡椒種、濃厚なチョコレート餡×ビターなカカオニブ種、コーヒー粒餡×コーヒー種、そして北海道産粒餡×焦がし種の4つのフレーバーを各2個ずつ詰め合わせた8個入セット。

もなかの世界を広げるモダンさを提案します。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/em4v7box5d3j)

7位：プティガトー TK-24 （10種・45枚入） 東京會舘 丸の内本舘

爽やかな酸味を感じる苺クッキーやさっくり焼き上げたバニラクッキー、洋酒の香りをほのかに感じる大人の味わいのクッキーなど、味わいもカタチも製法もそれぞれに違う10種類のクッキーをお楽しみいただけます。



ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/lvb2j1njemaa)

8位：セレクトフルーツ便 ＜豊か＞ 京橋千疋屋

こちらの商品はカタログに掲載された商品からお好みのものをお選びいただけるので、

様々なシーンでご利用いただけるカタログギフトになります。

結婚や出産のお祝い、日頃お世話になっている方への贈り物に。季節のフルーツ、果物を贅沢に使用したジュースやスイーツなど、京橋千疋屋が厳選した品物をお届けします。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/8ybwaol5e2q9)

9位：蓮もち＜栗餡＞・和煮3種詰め合わせＡ

蓮粉から生まれる独特のとろりとした口あたりと、和三盆のやわらかな甘みが楽しめる蓮もちと、ちりめん山椒、福久梅鰯、冬蝱椎茸の詰め合わせです。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/lo5yxw5eb860)

10位：OKOSHIYA 24 pieces OKOSHIYA TOKYO

伝統を受け継いだ職人がひとつひとつ素材にこだわって作り上げる伝統菓子「おこし」。本商品は、OKOSHIYAシリーズの人気12種類がアソートされたギフトセットです。

国産玄米を使用したグルテンフリーの和菓子で、

上白糖は一切使用せず、ミネラル豊富なてんさい糖を使用しております。

ご注文はこちら(https://tanomo-gift.new-port.jp/products/xbq9de2j6aon)

◇ご紹介した商品はTANOMO GIFTからご注文いただけます。https://tanomo-gift.new-port.jp/

※販売アイテムは告知なく変更される場合がございます。また売り切れの場合はご了承ください。

※現在販売中のアイテムのランキングです。

みなさまの大切なビジネスシーンや、ホワイトギフトなどにも役に立つ、選び抜かれた手土産の数々を、ぜひTANOMO GIFTでお買い求めください。

【スカイファーム株式会社】

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、商業施設DXプラットフォーム「NEW PORT」を運営しています。

＜会社概要＞

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/