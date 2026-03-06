千束＆たきなとお揃いのジャケットやパーカーが買える!!　アニメ『リコリス・リコイル』から描き下ろしイラストを使用した新商品や34種のTシャツなど、新作アパレルが3月6日発売！

株式会社アニメイトホールディングス△左：描き下ろしイラスト、右：Space A la mode T-shirt Collection使用イラスト

株式会社アニメイトは、アパレル・雑貨を取り扱う「Space A la mode」にて、アニメ『リコリス・リコイル』の新商品や、「T-shirt Collection」より34種のTシャツを2026年3月6日から販売いたします。

今回の「Space A la mode」商品には、描き下ろしイラストのデニムスタイルに身を包んだ千束＆たきなとお揃いデザインの「デニムジャケット」や「ジップアップパーカー」、「Tシャツ」などが登場いたします。さらに、「T-shirt Collection」として、リコリコ展で展示した、TVアニメ『リコリス・リコイル』の制作に関わったスタッフたちの色紙イラストをあしらった「Tシャツ」を34種もご用意しています。

「デニムジャケット」などの描き下ろしイラストをモチーフにした商品は、「Space A la mode」エリアのあるアニメイト池袋本店4階・秋葉原1号館3階・渋谷・梅田のほか、アニメイト通販にて3月6日より発売いたします。また、「T-shirt Collection」の「Tシャツ」は3月6日～4月5日の期間中、受注を行うので、お見逃しなく！

■商品情報

△デニムジャケット着用例

デニムジャケット

発売日：2026年3月6日

価格：15,400円（税込）

サイズ：メンズL相当（身丈約80cm 身幅約63cm 袖丈約58cm）

△ジップアップパーカー着用例

ジップアップパーカー

発売日：2026年3月6日

価格：7,700円（税込）

サイズ：フリー（ユニセックスXL相当／身丈約74cm 身幅約61cm 肩幅約57cm 袖丈約61cm）

Tシャツ

発売日：2026年3月6日

価格：各3,850円（税込）

種類：2種（錦木千束、井ノ上たきな）

サイズ：フリー（ユニセックスXL相当／身丈約77cm 身幅約58cm 肩幅約54cm 袖丈約24cm）

△Tシャツ着用例（左：錦木千束、右：井ノ上たきな）

△ショルダーポーチ使用例

ショルダーポーチ

発売日：2026年3月6日

価格：3,850円（税込）

サイズ：本体高さ約20cm×幅約13cm×まち約6cm 肩紐長さ最短約79cm～最長約139cm（留め具を含む）

このほかにも商品が発売！

△Space A la mode T-shirt Collection使用イラスト

Space A la mode T-shirt Collection

受注期間：2026年3月6日～4月5日

価格：各3,850円（税込）

種類：34種

サイズ：

M（身丈約70cm 身幅約58cm 肩幅約55cm 袖丈約23cm）

L（身丈約78cm 身幅約64cm 肩幅約61cm 袖丈約27cm）

取扱店舗：全国アニメイト・アニメイト通販

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11

■関連URL

「Space A la mode」 『リコリス・リコイル』商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-lycoris-recoil/cd/4027/)

「Space A la mode」公式ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-top/cd/2521/)

「Space A la mode T-shirt Collection」商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-tshurt-lycoris-recoil/cd/4158/)

TVアニメ『リコリス・リコイル』公式ホームページ(https://lycoris-recoil.com)

■『リコリス・リコイル』とは

犯罪を未然に防ぐ秘密組織「DA（Direct Attack）」のエージェント、自由気ままな楽天家で平和主義の錦木千束と、クールで効率主義の井ノ上たきなの活躍を描くオリジナルアニメです。

■「Space A la mode」とは

プリンの周りに果物・アイスクリームなどの甘味を添えるプリン・ア・ラ・モードのように、「キャラクター」の魅力に「アパレル」「雑貨」などの新しい色を添えたグッズを取りそろえているエリアです。