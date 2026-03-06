千束＆たきなとお揃いのジャケットやパーカーが買える!!　アニメ『リコリス・リコイル』から描き下ろしイラストを使用した新商品や34種のTシャツなど、新作アパレルが3月6日発売！

株式会社アニメイトホールディングス

△左：描き下ろしイラスト、右：Space A la mode T-shirt Collection使用イラスト


株式会社アニメイトは、アパレル・雑貨を取り扱う「Space A la mode」にて、アニメ『リコリス・リコイル』の新商品や、「T-shirt Collection」より34種のTシャツを2026年3月6日から販売いたします。



今回の「Space A la mode」商品には、描き下ろしイラストのデニムスタイルに身を包んだ千束＆たきなとお揃いデザインの「デニムジャケット」や「ジップアップパーカー」、「Tシャツ」などが登場いたします。さらに、「T-shirt Collection」として、リコリコ展で展示した、TVアニメ『リコリス・リコイル』の制作に関わったスタッフたちの色紙イラストをあしらった「Tシャツ」を34種もご用意しています。



「デニムジャケット」などの描き下ろしイラストをモチーフにした商品は、「Space A la mode」エリアのあるアニメイト池袋本店4階・秋葉原1号館3階・渋谷・梅田のほか、アニメイト通販にて3月6日より発売いたします。また、「T-shirt Collection」の「Tシャツ」は3月6日～4月5日の期間中、受注を行うので、お見逃しなく！



■商品情報



△デニムジャケット着用例

デニムジャケット


発売日：2026年3月6日


価格：15,400円（税込）


サイズ：メンズL相当（身丈約80cm 身幅約63cm 袖丈約58cm）







△ジップアップパーカー着用例

ジップアップパーカー


発売日：2026年3月6日


価格：7,700円（税込）


サイズ：フリー（ユニセックスXL相当／身丈約74cm 身幅約61cm 肩幅約57cm 袖丈約61cm）






Tシャツ


発売日：2026年3月6日


価格：各3,850円（税込）


種類：2種（錦木千束、井ノ上たきな）


サイズ：フリー（ユニセックスXL相当／身丈約77cm 身幅約58cm 肩幅約54cm 袖丈約24cm）



△Tシャツ着用例（左：錦木千束、右：井ノ上たきな）



△ショルダーポーチ使用例

ショルダーポーチ


発売日：2026年3月6日


価格：3,850円（税込）


サイズ：本体高さ約20cm×幅約13cm×まち約6cm　肩紐長さ最短約79cm～最長約139cm（留め具を含む）






このほかにも商品が発売！




△Space A la mode T-shirt Collection使用イラスト

Space A la mode T-shirt Collection


受注期間：2026年3月6日～4月5日


価格：各3,850円（税込）


種類：34種


サイズ：


M（身丈約70cm　身幅約58cm　肩幅約55cm　袖丈約23cm）


L（身丈約78cm　身幅約64cm　肩幅約61cm　袖丈約27cm）


取扱店舗：全国アニメイト・アニメイト通販






※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11



■関連URL


「Space A la mode」　『リコリス・リコイル』商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-lycoris-recoil/cd/4027/)



「Space A la mode」公式ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-top/cd/2521/)



「Space A la mode T-shirt Collection」商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/alamode-tshurt-lycoris-recoil/cd/4158/)



TVアニメ『リコリス・リコイル』公式ホームページ(https://lycoris-recoil.com)



■『リコリス・リコイル』とは


犯罪を未然に防ぐ秘密組織「DA（Direct Attack）」のエージェント、自由気ままな楽天家で平和主義の錦木千束と、クールで効率主義の井ノ上たきなの活躍を描くオリジナルアニメです。



■「Space A la mode」とは


プリンの周りに果物・アイスクリームなどの甘味を添えるプリン・ア・ラ・モードのように、「キャラクター」の魅力に「アパレル」「雑貨」などの新しい色を添えたグッズを取りそろえているエリアです。