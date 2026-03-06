企業価値につながるESGを学ぶ実務者コミュニティ【メンバー再募集開始】　現在、メンバー70名から140名規模の日本最大規模のコミュニティを目指す

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

ソーシャルインパクト・リサーチ（代表：熊沢拓）は、企業のサステナビリティ担当者・ESG担当者・経営企画・IR担当者などを対象に「最先端ESGサステナビリティコミュニティ」を再募集します。





本コミュニティでは、週1回のZoomオンライン講義/月1回の交流会（無料）を通じて、ESG・サステナビリティの最新動向や企業価値につながる実務知見を学びます。


現在、新コミュニティ参加者を募集しています。


参加お申し込みはこちら：https://forms.gle/ozrYuJwjfn7JydvJA





なぜ、このコミュニティが必要なのか？

ESG・サステナビリティは今、企業価値を左右する重要テーマになっています。


TCFD、TNFD、CSRDなどの開示要請の拡大により企業のサステナビリティ担当者には


・高度な専門知識
・投資家視点
・企業価値との接続


が求められるようになっています。



しかし実務の現場では


・情報交換の場が少ない
・実務ノウハウが共有されない
・他社担当者と交流する機会が少ない


という課題があります。


そこで本コミュニティではESG実務者が学び合う場を提供します。




コミュニティの特徴

ESGを企業価値につなげる知見を


非財務 → 財務 → 企業価値 の視点から解説します。




週1回Zoomオンライン講義：無料

ESGの最新トピックスを解説します。



・TCFD / TNFD
・ネイチャーポジティブ
・インパクト評価
・統合報告
・非財務KPI設計
・ESG × AI


月1回交流会：無料

企業の


・ESG担当
・IR
・経営企画


などの実務者が集まり、情報交換・ネットワーク形成を行います。


参加メリット

参加者は


・ ESG最新知識を継続的にアップデート
・ 他社ESG担当者とネットワーク形成
・ 企業価値につながるESG戦略を学べる


というメリットがあります。


対象

・企業サステナビリティ担当
・ESG担当
・経営企画
・IR
・統合報告担当
・ESGコンサル


講師


熊沢　拓


株式会社ソーシャルインパクト・
リサーチ　　代表パートナー


SBI大学院講師、証券アナリスト


桜美林大学大学院サステナビリィプログラム
統括、講師　



慶応大学大学院修士課程修了
早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科博士
課程
日本合同ファイナンス（JAFCO）
ソフトバンクインターネットファンド　ファンドマネジャー
ウィットキャピタル　ITセクターアナリスト
HSBC銀行　投資銀行部門　アソシエイトダイレクター
三菱UFJキャピタルアナリストを経て　


平成22年に当社を設立。








鶴田 信夫


株式会社ソーシャルインパクト・


リサーチ　ESGコンサルティング部


東京大学法学部卒業


郵政省、日本郵政公社、郵便事業株式会社、日本郵便株式会社、


日本郵政株式会社執行役（IR、サステナビリティ担当）（令和５年に同社と退職、現在は同社から業務委託を受ける）


株式会社エビリー　監査役


・CFP（認定フィナンシャル・プランナー）:


　　　 2021/5/1登録


・CMA（日本証券アナリスト協会 認定アナリスト）：2021/4/20登録


・キャリアコンサルタント：


　　　2021/12/27資格取得





開催概要

コミュニティ名：最先端ESGサステナビリティコミュニティ


参加費：無料


講義：週1回（Zoomオンライン）


交流会：月1回（リアル開催予定）


開催場所：東京都港区海岸1-4-22 SNビルシェアオフィスseesaw 9F




申込方法

参加希望の方は
以下フォームよりお申し込みください。


https://forms.gle/ozrYuJwjfn7JydvJA



主催

ソーシャルインパクト・リサーチ