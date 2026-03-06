【FROM ARTIST：U25エキシビション参加アーティスト】「線が紡ぐ、日常の美」アーティスト・ORが描く、生活に寄り添うモノクロームの世界。インタビュー動画を公開

BUSCA合同会社

アートのオンラインプラットフォーム「FROM ARTIST」（運営：BUSCA合同会社、代表：戸井田翔馬）は、25歳以下の若手アーティストを対象とした展示企画「U25エキシビション」を開催いたします。 開催に先駆け、出展アーティスト6名の制作背景や想いを紐解く連載インタビュー動画を公開。第4弾は、アーティスト・ORにフォーカスします。

OR氏が描くのは、黒一色の線によって構成される、シンプルでありながら洗練された世界です。本映像では、色を削ぎ落とした「線」という表現に辿り着いた理由や、アートが特別なものではなく「日々の暮らしに溶け込む存在」であってほしいという想い、そして作品に込めた静かな情熱が本人の言葉で語られます。

■ インタビュー動画：OR

インタビュー動画：OR

[YouTube URL：https://youtu.be/SHhatD655G0 ]

【アーティスト紹介：OR】

多摩美術大学統合デザイン学科在学。 「生活の中に自然に存在するアート」を追求し、ミニマルな線画を中心とした表現を展開。対象の本質を捉える緻密なラインと、余白を活かした構成が特徴です。 主張しすぎず、それでいて観る者の想像力を膨らませるOR氏の作品は、インテリアとしての美しさと芸術性を両立させる、現代のライフスタイルにマッチした注目の若手アーティストです。

今回の「U25エキシビション」では、彼が描き出す「線の心地よさ」を、デジタルとリアルの両面から体験いただけます。

アーティスト紹介ページ：https://from-artist.com/collections/or

【ORの世界を体験する舞台】

1. VRChat展示会（バーチャル） 2026年3月14日（土）オープン。 物理的な制約を超え、OR氏の作品が持つ洗練されたモノクロームの世界を空間全体で演出。白と黒、そして線だけで構成された空間を歩くことで、ミニマリズムの極致を体感する新しい没入体験を提供します。

3月14日(土)・15日(日)： 本人によるバーチャル観覧ツアーも開催。

2. リアル展示会（中目黒・全日作家在廊） 2026年3月23日（月）・24日（火）開催。 動画に登場する作品の実物を展示。デジタルでは感じ取れない、紙やキャンバスの質感と、迷いのない線の勢いを間近で体感いただけます。OR氏本人が会場に在廊し、来場者との対話を通じて、制作への想いやライフスタイルとアートの関わりについて直接お届けします。

【 FROM ARTISTについて 】

「FROM ARTIST」は、日本全国のアーティストから作品を直接購入できるアートマーケットプレイスです。作品との出会いから購入、飾る楽しみまでを一貫してサポートし、“アートがある暮らし”をより身近にすることを目指しています。

公式サイト：https://from-artist.com/