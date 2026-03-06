『ブライトエイジ(R)』が、爆モテ美男美女16名が‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』とタイアップ

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社（本社：東京都中央区、社長：八重樫 宏志）は、エイジングケア※2ブランド「BRIGHTAGE（ブライトエイジ）」と、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』がタイアップした新WEBCM「視線を奪う、アイケア革命」を2026年4月10日（金）までの期間限定で公開しました。

新WEBCM「視線を奪う、アイケア革命」詳細を見る :https://brightage.jp/stc/info/lovePowerKingdom2.aspx

背景

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。

2025年2月に放送した、シーズン1となる『ラブパワーキングダム～恋愛強者選挙～』では、「ABEMA」開局以降に放送されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーのシーズン1としては最多視聴数を記録し大きな話題を呼びました。

2月11日（水）から無料放送が始まった新シーズン『ラブパワーキングダム2』（以下、『ラブキン2』）は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルがさらに加速…壮大なスケールで繰り広げられる想像を超える展開の連続に、話題沸騰中です。

今回そんな大人気番組と、シリーズ累計販売1000万本突破※3のエイジングケアブランド「ブライトエイジ」がタイアップ。2023年の発売からSNSで話題の目もと美容液、「アイゾーンダブルリバイタライザー」のWEBCMが公開されました。

本WEBCMは『ラブキン2』参加メンバーである林ゆめさん、永尾まりやさん、木村葉月さん、川瀬もえさん、聖菜さん、るみさん、高橋かのさん、西山乃利子さんが出演。総勢8名の爆モテ美女の競演で魅せる優艶な眼差しに、ぜひご注目ください。



―――眼差しは、女性にとって一生の武器になる。

概要

ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）



番組：ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）

番組放送時間：毎週水曜夜10時～無料放送中

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

WEB CM タイトル：視線を奪う、アイケア革命

WEB CM 公開期間：2026年２月11日（水）～4月10日（金）まで

WEB CM 公開URL：https://brightage.jp/stc/info/lovePowerKingdom2.aspx



出演者情報

かのさん

番組内キャッチコピー「キュート系ハート泥棒」

せいなさん

番組内キャッチコピー「ラブリーデビル再臨」

のりこさん

番組内キャッチコピー「モテ世界征服」

はづきさん

番組内キャッチコピー「うぶ顔ハンター」

まりやさん

番組内キャッチコピー「生まれた時からモテている」

もえさん

番組内キャッチコピー「Max高嶺の花」

ゆめさん

番組内キャッチコピー「超一軍女子」

るみさん

番組内キャッチコピー「恋はゼロ距離ファンサ」

ブライトエイジについて

BRIGHTAGE（ブライトエイジ）は、エイジングの一因である「年齢肌炎症※4」研究に正面から向き合うことを原点に、皮膚科学発想活かして誕生したエイジングケア※2リーズです。

ブライトエイジ公式サイト：https://brightage.jp/

ブライトエイジ公式Instagram: https://www.instagram.com/brightage_japan/

「BRIGHTAGE」「ブライトエイジ」は第一三共ヘルスケア株式会社の登録商標です。



※1 革命とは、スティックタイプの目もとケア化粧品において日本初*の仕様（容器がロールオンとスティックバームを組み合わせた2in1タイプ）を採用した化粧品によるお手入れのこと。*TPCマーケティングリサーチ（株）調べ 2023年6月時点

※2 年齢に応じたケア

※3 2024年8月末までのシリーズ販売累計（自社調べ）

※4 年齢肌とは、加齢に伴い、しみ・ハリ不足・乾燥・肌あれなどの肌トラブルが現れやすくなった肌のことであり、年齢肌炎症とは、肌トラブルの原因の1つとなる（日常的に起こっている）微弱な炎症状態のこと。