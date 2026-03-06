【好評につきアーカイブ配信決定】3月30日、アンガーマネジメントの第一人者・安藤俊介登壇「AI時代になぜアンガーマネジメントが必要か？感情知性を高めるアンガーマネジメント」無料オンラインセミナー開催

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田 久実）は、2025年9月に開催した「AI時代になぜアンガーマネジメントが必要か？感情知性を高めるアンガーマネジメント」を2026年3月30日（月）13時よりアーカイブ配信します。

●お申し込み・詳細はこちら

https://zoom.us/meeting/register/-vmrLEGzSX2kJQYgccAnKw

開催の背景

AI時代を迎え、AIの進化は止まるところを知りません。

多くの情報はAIにより瞬時に処理され、合理的な判断を導き出してくれるようになりました。

しかし、どんなにAIが進化しようとも、人から感情がなくなることはありません。

“複数の研究によると、私たちの決定の90パーセントまでが感情に根差しているという。しかし、その決定を正当化するために理性を使う。つまり、私たちは、感情的に決めたことを理論的に正当化するわけだ。”

出典：カート・モーテンセン『相手の心をつかんで離さない10の法則』

これまでの人生を振り返り、感情、特に怒りによりいろいろな後悔や失敗をしてきたと思います。

AIが合理的に情報をまとめてくれたとしても、それを扱う私達が感情と上手に付き合えない限り、実はAIを有効に活用することは非常に難しいのです。

2025年9月に開催され、大きな反響を呼んだ本セミナー。

加速するAI社会において「人間ならではの強み」をどう活かすべきか--。

当会ファウンダーの安藤俊介が、AI時代になぜアンガーマネジメントが必要なのか、感情知性（EQ）を高めるために今できることを詳細に解説します。

アンガーマネジメントに興味のある方はもちろん、AI時代における感情の扱い方や人間力を学びたい方、必見のアーカイブ配信です。

開催概要

【こんな方におすすめ】- AI時代における感情の扱い方や人間力を学びたい方- アンガーマネジメントの資格を取得して、スキルをキャリアや人生に役立てたい方- 怒りや感情のコントロールを身につけ、日常や仕事に活かしたい方- AIと共存する時代に必要な感情知性を高めたい方- 開催日時 2026年3月30日(月) 13:00 - 14:00- 開催形式 Zoomオンラインセミナー- 主催 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会- 登壇者 安藤俊介（一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会ファウンダー）- 参加費 無料- 定員 500名（先着順）- 申込締切 3月29日(日) 23:59

特設ページはこちら :https://www.angermanagement.co.jp/special/event-260330

お申し込みはこちら :https://zoom.us/meeting/register/-vmrLEGzSX2kJQYgccAnKw※Zoomで必要事項をご入力のうえミーティング登録をしていただくと、当日のミーティング情報を記載したメールが届きます。

登壇者

安藤 俊介（あんどう しゅんすけ）

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 ファウンダー

新潟産業大学客員教授

アンガーマネジメントの日本の第一人者。アンガーマネジメントの理論、技術をアメリカから導入し、教育現場から企業まで幅広く講演、企業研修、セミナー、コーチングなどを行っている。アメリカに本部のあるナショナルアンガーマネジメント協会では15 名しか選ばれていない最高ランクのトレーニングプロフェッショナルにアジア人としてただ一人選ばれている。

主な著書に『アンガーマネジメント入門』（朝日新聞出版）、『アンガーマネジメントを始めよう』（大和書房）等がある。著作はアメリカ、中国、台湾、韓国、タイ、ベトナムでも翻訳され累計 80万部を超える。

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。

アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名 ： 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事 ： 戸田 久実

設立 ： 2011（平成23）年6月8日

事業内容 ： アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL ： https://www.angermanagement.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザスのグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp