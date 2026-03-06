新卒紹介サービス「ジョブコミット」、累計導入企業数が2,000社を突破！平均10回以上の面談が生む「圧倒的なマッチング精度」で採用難を打破。
株式会社HRteam（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上原 一輝）が運営する、新卒紹介エージェント「ジョブコミット」の累計導入企業数が、この度2,000社を突破したことをお知らせいたします。
深刻な採用難が続く新卒市場において、累計100万人の学生が利用する圧倒的な集客力と、一人あたり平均10回以上の徹底した面談による「質の高いマッチング」が評価され、大手・ベンチャー問わず多くの企業様に選ばれています。
■ なぜ今「ジョブコミット」が選ばれるのか
昨今の新卒採用市場では、ナビサイトによる大量エントリー型の採用が限界を迎え、自社に定着・活躍する人材をピンポイントで採用する「質」への転換が急務となっています。
「ジョブコミット」は、単なる学生紹介に留まらず、学生一人ひとりの自己分析からキャリアプラン構築までを専任のアドバイザーが伴走。平均10回以上の面談を経て、企業の社風や求めるスキルに真に合致した学生のみをご紹介することで、早期離職を防ぎ、採用効率を最大化します。
■ 「新卒採用といえばジョブコミット」と言われる3つの強み
1. 累計利用者100万人超。圧倒的な母集団から「ターゲット層」を抽出
累計100万人以上の学生が利用。大手企業出身者を含む50名以上のプロアドバイザーが、膨大なデータベースの中から貴社のターゲットとなる優秀層を抽出します。
2. 平均10回以上の面談による「徹底した動機形成」
学生の強み・弱み、本質的なキャリア観を深く理解した上でご紹介します。面接前に企業理解を深め、動機形成がなされた状態で引き合わせるため、選考通過率および内定承諾率が高いのが特徴です。
3. 大手からベンチャーまで、2,000社の成功ノウハウ
各業界のトップランナーを含む2,000社以上の採用支援実績を保有。
理系や高学歴といった専任のエージェントはもちろん、関西や愛知、福岡などのエリアに限定したエージェントまで、各社の採用ターゲットに沿ったサービスの拡充。
成功事例に基づいた最適な採用戦略をご提案可能です。
会社概要
社名： 株式会社HRteam
URL： https://hr-team.co.jp
本社所在地：東京都渋谷区円山町3番6号 E・スペースタワー4階
代表取締役：上原 一輝
設立： 2013年1月
従業員数：457名（※2025年4月現在、正社員・アルバイト含む）
事業内容：人材紹介事業
採用コンサルティング事業
採用イベント事業
ソーシャルリクルーティング事業
採用関連事業