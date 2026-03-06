【事例公開】経営者の孤独を解消し「自走する組織」へ。支援実績からのノウハウを凝縮した「経営計画書作成2Days」セミナーを開催

株式会社武蔵野

株式会社武蔵野が主催する「経営計画書作成2Days」の様子。経営者が自らPCを操作して、融資獲得や離職防止に直結する実践的な経営計画書を作成します。

～離職率の改善や融資獲得など、中小企業の変革を支える「魔法の道具」の作り方～

経営コンサルティング事業を展開する株式会社武蔵野（本社：東京都小金井市）は、経営者の想いを可視化し、社員と価値観を共有するためのセミナー「経営計画書作成2Days」を開催しています。

本セミナーは、同社独自の経営コンサルティングサービス「経営者アカデミー(R)」の中核をなすプログラムです。単なる数字の計画作りにとどまらず、組織の「属人化」を排除し、社長がいなくても現場が自ら判断して動く「自走型組織」への変革を目的としています。

■ 経営者の学びと実践の場「経営者アカデミー(R)」とは

「経営者アカデミー(R)」は、株式会社武蔵野が長年培ってきた「環境整備」や「経営計画書」のノウハウを、体系的に学び、自社に落とし込むための会員制コンサルティングサービスです。

経営者は孤独になりがちですが、本サービスでは同じ志を持つ全国の経営者と切磋琢磨し、成功事例を共有し合うことで、最短距離での業績向上を目指します。今回の「経営計画書作成2Days」は、「正しい経営の型」を具現化する重要なステップとなります。

■ 現代の中小企業が直面する「共通の課題」

多くの経営者が「社員に想いが伝わらない」「現場が指示待ちになっている」「優秀な人材から辞めていく」という孤独な悩みを抱えています。その原因の多くは、会社に「共通のルール（言語）」がないことにあります。

武蔵野が提唱する「経営計画書」は、社長の姿勢や方針を明文化した「社内教育の教科書」です。

これを導入することで、社員の価値観が揃い、組織の実行力が劇的に向上します。

■ 変革を遂げた導入事例

【事例1】京都府：整骨院・ジム経営 A社様

「属人的な経営から脱却し、離職の連鎖をストップ」

創業17年目、17名のスタッフを抱える同社では、かつてルールが不明確で、技術職（先生）の個性に頼る「属人的な診療」が常態化していました。その結果、スタッフへの負担が偏り、将来への不安から退職者が続出。

本セミナーを通じて作成した「経営計画書」を導入し、経営計画発表会で方針を明確に示したことで、現場に「共通言語」が誕生。「ルールがあるからこそ、迷わず患者様に向き合える」という安心感が生まれ、スタッフの不満解消とサービスの均質化、そして離職率の大幅な低下を実現しました。

【事例2】山梨県：宿泊施設清掃・管理 B社様

「規律ある組織への変貌が、銀行から2,300万円の融資を引き出した」

業績は堅調なものの、納税資金に苦しむなど資金繰りの不安を抱えていた同社。

現場は「社長が倒れたら会社が止まる」という危うい状況でした。

セミナー受講後、経営計画書を「価値観を合わせる道具」として位置づけ、毎朝の勉強会で徹底的に教育。その成果を「経営計画発表会」で銀行担当者に披露したところ、一糸乱れぬ規律と組織としての成長性が高く評価され、当初は困難と思われた2,300万円の融資が実行されました。

■ セミナーで得られる3つの成果

１.「手帳型経営計画書（簡易版）」の完成：社長の想いと数字を1冊に凝縮。

２.数字計画と方針作成の体験：損益計算書（P/L）に基づいた具体的な行動計画の策定。

３.「道具」としての活用法の習得：作っただけで終わらせない、浸透・運用のノウハウ。

■ 開催概要

セミナー名：経営計画書作成2Days

参加費：187,000円（税込）/ 1社1名様（※宿泊費・懇親会費込）

※尚、本セミナーへのご参加には、弊社が運営する「経営者アカデミー(R)」へのご入会が必須となります。（詳細はお問い合わせください）

■ 株式会社武蔵野について

代表取締役社長・小山昇のもと、中小企業の経営サポート事業を展開。「経営計画書」を軸とした経営手法で、これまでに数多くの企業の黒字化や組織変革を支援してきました。自社が「日本経営品質賞」を2度受賞（2000年度、2010年度）した実績を持つ、実践型のコンサルティング企業です。

■株式会社武蔵野コーポレートサイト

https://www.musashino.co.jp/

■経営者アカデミー(R) サービス詳細・経営コンサルティング（株式会社武蔵野）

https://www.m-keiei.jp/

【本件に関する問合せ先】

企業名：株式会社武蔵野

担当者名：落合桃果

TEL：0120-85-6340

E-mail：market@musashino.jp