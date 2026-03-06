エミリア＝ロマーニャ州 × FOODEX Japan 2026（１）

在日イタリア商工会議所

FOODEX2026 エミリア・ロマーニャ州PRブース

FOODEX Japan 2026の開催にあたり、ICCJはエミリア＝ロマーニャ州の参加を幅広いサービスでサポートします。ゲスト、スピーカー、シェフ、インフルエンサーの選定から、ロジスティクスの手配、プロモーション素材の制作、日本市場向けプレスリリースの配信を含むメディア対応まで、在日イタリア商工会議所が特別協力しています。

FOODEX Japan 2026会期中は、エミリア・ロマーニャ州の高品質な農食品を紹介するさまざまなイベントが開催される予定です。

Special Event

１●Massimo Bottura Chef of Osteria Francescana

マッシモ・ボットゥーラシェフ

開催日時：2026年3月10日（火）

開催時間：15:00 pm～（受付：14:30 pm ～）

開催会場：東京ビッグサイト 西2ホール・B39

（東京都江東区有明3-10-1）エミリア・ロマーニャ州PRブース

特別協力：在日イタリア商工会議所

特別ゲスト： マッシモ・ボットゥーラシェフ

1962年イタリア、エミリア=ロマーニャ州生まれ。イタリアを代表する世界的に有名なシェフ。伝統的なイタリア料理を現代的な視点で再解釈する革命的なスタイルで知られ、オーナーシェフを務めるレストラン「オステリア・フランチェスカーナ」はミシュラン3つ星と「世界のベストレストラン50」で1位を2度獲得しています。 モデナのトラットリアを経て、フランス・モナコ「ルイ・キャーンズ」で修業。 1995年、モデナに「オステリア・フランチェスカーナ」をオープン。 2012年ミシュラン三ツ星獲得。 2011年に２号店となるカジュアルスタイルの店「フランチェスケッタ58」をモデナにオープン。

２●けんた食堂ｘエミリア・ロマーニャ州農業・農業食品・狩猟・漁業会議員Alessio Mammi

アレッシオ・マッミ氏

開催日時：2026年3月11日（水）

開催時間：12:30～（受付：12:00 ～）

開催会場：東京ビッグサイト 西2ホール・B39

（東京都江東区有明3-10-1）エミリア・ロマーニャ州PRブース

特別協力：在日イタリア商工会議所

特別ゲスト（予定）：

●けんた食堂（料理研究家）

長崎県在住の家庭料理探究家・YouTuber。2005年設立の老舗サイト「ぷちぐる」から発祥し、素材の持ち味を活かした素朴で手軽な料理、特に酒のつまみ系を得意とする。独自のおしゃれな語り口「けんた食堂構文」とASMR風の調理音でファンを魅了し、動画総再生回数は8億回を超える。

●エミリア・ロマーニャ州農業・農業食品・狩猟・漁業会議員

Alessio Mammi アレッシオ・マッミ氏

モデナ大学とレッジョ・エミリア大学で法学を専攻しました。法律事務所に勤務し、1999年に政界および行政のキャリアをスタートしました。1999年から2009年までスカンディアーノ市議会議員を務め、2004年から2009年までレッジョ・エミリア州議会議員を務めました。2009年から2019年までスカンディアーノ市長を務めました。イタリアの州制度改革後、レッジョ・エミリア州の農業評議員に就任しました。

エミリア・ロマーニャ州

イタリア北東部に位置し、人口は約440万人、農産物の伝統が非常に豊かな地域です。DOP（原産地呼称保護）とIGP（地理表示保護）に認定されている製品が世界で最も集中している地域であり、イタリアが誇るいくつもの名産品がこの地域で生まれました。ボローニャを州都とするエミリア・ロマーニャ州の各県には深い食の伝統があり、名産品オリーブオイル、バルサミコ酢 肉製品、腸詰め チーズ フルーツと野菜 生パスタ、パン、ドルチェなど多岐にわたります。

公式ウェブサイト：https://emilia-romagna.jp(https://emilia-romagna.jp)

魅惑のイタリアを代表するグルメ帝国・エミリア・ロマーニャ州。正真正銘の美味しいイタリアガストロミーをご堪能いただける絶好のチャンスをお見逃しなく！