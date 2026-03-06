リノベーションのアイデア満載『dopa（ドゥーパ！）』2026年4月号（165号）発売

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「dopa ２6年４月号」（発行：株式会社キャンプ／代表取締役社長：関根真司）を発売いたします。

家を遊べ！ 特集は「DIYリノベのアイデア図鑑」

リノベーションの魅力は、家そのものが遊び場になること。一カ所に手を入れた瞬間から、暮らしは静かに動き出す。壁を塗れば床が気になり、床を直せば照明や家具まで作りたくなる。完成はなく、最初の一手が次の一手を呼び込み、終わらない発見と発想の連鎖が、私たちを子どものように夢中にさせてくれる。本特集では、そんな遊びの達人たちの珠玉のアイデアとテクニックを集めました。あなたも、新しい家の遊び方を見つけてみませんか？

・セルフリノベ実例集 ～自分の「好き」を形にした空間～

キッチン、和室、リビング――身近な空間が、DIYでガラリと変わる。屋根裏へと続く秘密基地風の部屋から、構造を見直しつつ動線を刷新したキッチン、震災で歪んだ和室をレトロな多目的空間へと再生した３つの実例を紹介。住まいを自分の手で更新する、その醍醐味とリアルなプロセスが詰まったDIYストーリーをお楽しみください。

・読めば差がつく！ 壁・床リノベ、はじめの一歩

空間の印象を左右する2大要素「壁・床」をターゲットに、準備・計画から実際の施工のおけるポイントを徹底解説。「小さく始める」ひと部屋リノベの考え方から、安全エリアと危険エリアの見極め、信頼できるプロの探し方、下地の読み方、床材選びのコツまでを徹底解説。失敗を回避しつつ、初めてでも理想の空間を手に入れる。知っておくべきセルフリノベの基礎知識、教えます。

・編集長の実感リポート 和室畳をフローリングに変えてみた！

自宅で10年使った和室畳を無垢のカフェ板フローリングにチェンジ！ 工房での徹底した下準備から、1日で張り替える短期決戦施工方法まで、リアルなDIYドキュメントをお届けします。断熱材の入れ方や根太ピッチの考え方、歪んだ床への対応、冬場の塗装トラブルなど、成功も失敗も余すことなく公開。暮らしながらのリノベを成功させる秘訣、ここにあり。

・DIY初心者でもできる！ プロ級リノベを実現する3つの黄金ルール

ユニークで個性ある空間も面白いけれど、住み手を選ばない、洗練された空間もまた魅力的。DIYでありながら、プロが施工したような空間を作るためのリノベ術を、家具製作も行なうセミプロDIYerが伝授。本物の素材を活かし、DIY感を払拭する「3つの黄金ルール」で、あなたの住まいを劇的に変えてみませんか？

・快適な家作りの答えはここにある。セルフリノベアイデア図鑑

膨大なdopaアーカイブから、DIYer必見の実例を編集部が厳選。壁、床、天井……部位別の事例をはじめ、キッチン、水回り、押入れ、屋根裏、収納など空間別に事例を紹介。すぐに参考にしたいアイデアや、いつか実践したいアイデアが、怒涛のごとく押し寄せ、リノベしたい欲が掻き立てられまくる保存版！

・バラエティあふれる連載にも注目

本職の大工によるガレージ工房作りのドキュメント、ガスシールドアーク溶接を駆使した金属加工DIYリポート、DIYユニット「HAMMERS」の裏山開拓記など、さまざまなジャンルのもの作りの魅力を個性あふれる作家とともにお届けします。その他、自給自足の田舎暮らしエッセイやムービー＆ブックレビューなど読み物も充実。こちらもぜひお楽しみください！

［商品概要］

dopa ２６年４月号 （ＮＯ．１６５）

著者：dopa編集部

定価：1,540円(税込）

発売日：2026年3月6日

判型：A4変形

ISBN:4912166590461

電子版：有り

