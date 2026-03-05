アシェット創立200周年！記念の新シリーズが続々登場

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

アシェット・コレクションズ・ジャパンの母体であるアシェット・リーブル（Hachette Livre）は、1826年の創立以来、今年で200周年を迎えます。

フランス・パリで誕生したアシェット・リーブルは、出版を通じて「知識」と「想像」を世界へ届け、人々の豊かな時間と文化を育んできました。

日本においても、アシェット・コレクションズ・ジャパンは200周年の節目に当たり、「趣味の世界の楽しみを、より深く」という使命のもと、これまで以上に魅力的なシリーズをお届けしていきます。

当社では、長年培ってきたコレクション出版のノウハウを生かし、クラフト、模型、キャラクターIPなど幅広いジャンルにおいて新シリーズを展開しています。

現在発売中のシリーズには、本格的な革小物づくりを楽しめる『大人のレザークラフト』、伝説の国産名車を全長20cm超の精巧なモデルで集める『1/18エクストラスケール 国産名車コレクション』そしてビッグスケールで組み立てる『週刊 勇者ライディーンをつくる』など、それぞれのテーマの魅力を深く掘り下げたラインアップが揃っています。

全高65cm・フルメタルボディで再現。発光・セリフ・BGM・可動など、多彩なギミックとハイディテールを誇る「勇者ライディーン」を完成させるシリーズです。

商品サイト：https://hcj.jp/brd/p

毎号材料、道具付きで、本格レザークラフトの技術を基礎から学びながら作品を手づくりする大人の趣味シリーズです。

商品サイト：https://hcj.jp/lfm/p

日本の自動車史を彩った名車の数々を、存在感あふれる1/18スケールモデルで集めるコレクションです。

商品サイト：https://hcj.jp/j18/p

今後もアシェット・コレクションズ・ジャパンは、「集める・つくる・完成させる」という体験を通じて、読者の皆様に趣味と創造の楽しさをお届けしていきます。

【会社概要】

アシェット・リーブル（Hachette Livre）

本社：フランス・パリ

創業：1826年

事業：書籍・雑誌・教育出版・外国語出版

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

設立：2003年

住所：東京都新宿区

公式ウェブサイト：https://hcj.jp