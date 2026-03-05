スリランカ紅茶ブランド「EMINENT」、FOODEX JAPAN 2026に出展。カプセル式コーヒーマシンで楽しむセイロンティーを展示

合同会社エムティーシー

2026年3月10日～14日 FOODEX JAPAN 2026 スリランカパビリオンに出展

スリランカの紅茶ブランド EMINENT は、2026年3月10日（火）から14日（土）まで東京ビッグサイトで開催される、アジア最大級の食品・飲料展示会 「FOODEX JAPAN 2026」 に出展いたします。



会場では、スリランカ産セイロンティーを使用した「互換カプセルタイプ紅茶シリーズ」を中心に展示いたします。


本展示では、従来のリーフティーとは異なるカプセル式コーヒーマシンで手軽に楽しめる紅茶として、カフェ・ホテル・小売業界に向けた提案を行います。



なお、日本市場における製品紹介および商談対応は、輸入販売パートナーである 合同会社エムティーシー（代表：目代陽孝） が担当いたします。



カプセル式で楽しむセイロンティー

EMINENTはスリランカの紅茶メーカーが展開するブランドで、
セイロンティーの伝統と品質を守りながら現代のライフスタイルに合わせた商品開発も行っています。


今回の展示では、以下の特徴を持つカプセル紅茶を紹介します。


- スリランカ産セイロンティー使用
- カプセル式コーヒーマシンで抽出可能な互換カプセル
- 手軽に本格的な紅茶を楽しめる利便性
- 日本ではまだ未発表の味わいを楽しめるラインナップ

家庭用だけはく、カフェやオフィス、ホテルなど業務用途にも対応可能な商品として提案いたします。




出展情報


展示会名：FOODEX JAPAN 2026　https://foodex.jma.or.jp


会期：2026年3月10日（火）～14日（土）


会場：東京ビッグサイト


出展エリア：スリランカパビリオン 西３・４ホール 4F


小間番号：S3-C03-008


出展ブランド：EMINENT


出展商品


・紅茶（スリランカ）


　　スリランカの豊かな自然が育む上質な茶葉を使用した本格派ティー。


　　フレッシュな香りと奥行きある味わいは、ホテルやレストランのティーサービスに最適です。




お問い合わせ先： 合同会社エムティーシー


所在地　：埼玉県川口市金山町12-1 サウスゲートタワー川口2F Mio川口


　　　　　https://www.mtc.jp


設立　　：2017年7月


TEL　　：048-400-2942 / 048-299-9420　


FAX　　：0120-917-500



事業内容


　- 自社ブランド「MTC（Milk Total Care）」の開発・販売（乳製品添加物）


　- 輸入卸業（スポーツ自転車、食品関係、ITデバイスなど）


　- 独自仕様商品の輸入・国内販売



代表氏名　：目代陽孝


メールアドレス：mokudai@mtc.jp


　　　　　　　　info@mtc.jp



合同会社エムティーシーは、自社ブランド「MTC（Milk Total Care）」を通じて、高品質な乳製品添加物の開発・販売などを行う専門企業です。世界各国（オランダ、ベルギー、アメリカなど）の厳選されたメーカー・サプライヤーとの連携により、独自仕様の商品を輸入し国内市場に提供しています。


また、スポーツ自転車、食品関連商品、ITデバイスなど、多岐にわたる輸入卸売事業も展開。2017年の設立以来、常に信頼と未来を創造する企業として成長を続けています。