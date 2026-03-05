【新研究開発拠点】粉体処理技術で未来を拓く日本アイリッヒ、テスト環境を貸し出す「トライアルラボ」を7月開所のアイリッヒ イノベーションセンター ジャパン内に開設

日本アイリッヒ株式会社

粉体処理技術の総合エンジニアリングメーカーである日本アイリッヒ株式会社（本社：名古屋市西区、代表取締役：内藤雅元 以下、当社）は、名古屋市瑞穂区において2026年7月の開所に向けてアイリッヒ イノベーションセンター ジャパン（以下、EICJ） を建設中です。

EICJは、最新の研究開発ニーズに対応する試験・分析設備を備え、粉体処理・混合プロセス技術を核とした「価値ある粉体技術の発信基地」として、材料開発、プロセス検討、技術創出を支援する拠点となります。

本リリースでは、その中核機能のひとつである 「トライアルラボ（Trial Lab）」 について紹介します。

トライアルラボとは

トライアルラボ完成予想図：テスト機設置前の様子

トライアルラボは、企業の研究者や研究機関、学生の皆様を対象に、設備を保有していなくても必要なタイミングでテストを実施できる環境として、粉体処理設備とスペースを一定期間提供するサービスです。

当社ではこれまで、当社スタッフが粉体処理テストおよび評価を行ってきました。本ラボは従来と異なり、テストや条件変更、再試験など、お客様自身の判断とペースで進めていただくことが可能です。また、テスト実施にあたり、お客様のご要望に応じて次の選択が可能です。

- 当社スタッフ同席による技術サポートの提供- 当社スタッフが同席せず、お客様のみでテストを実施

※いずれの場合も、テストに用いる原料はお客様にご用意いただきます。

トライアルラボの特長

トライアルラボの由来

トライアルラボは、次のようなニーズにお応えします。- 早急に自社でテストを実施したいが、設備や場所を確保できない- 社外秘の検討内容のため、外注ではなく自らの手でテストを行いたい- テスト機の維持・管理にかかる手間やコストを抑えたい- 社内に十分なノウハウがないため、適宜アドバイスを得ながら検討したい- 1日のみ、1カ月のみなど限られた期間だけテスト環境が必要- 導入前に実機の性能や操作性を確認したい- 他の装置の運転・評価のためにミキサーでの粉体の処理が必要- 0.1L～5L容量のアイリッヒ インテンシブ ミキサーの貸し出し約30mlの原料でもテストが可能で、希少・高価な少量原料に最適ミキサーの操作指導が受けられるサポート体制- ミキサーのデータロギングシステムにより再現性の高いテストが可能スケールアップ検討が容易- 原料処理プロセスに関する相談への対応- 併設の分析機器を用いた評価が可能- 陽圧環境により、外部からの汚染を防止- ミキサーの前後装置を持ち込んでのテストが可能

なぜ「テストルーム」ではなく「Lab（ラボ）」なのか

EICJでは、当社がこれまで「テストルーム」と呼称してきた空間をあえて 「ラボ」 と称しています。その理由は、ここでのテストが単なる評価や条件確認にとどまらず、各種原料を用いた実験を通じて研究開発そのものを行う場である、という思いに基づきます。

アイリッヒ インテンシブ ミキサーとは

アイリッヒ インテンシブ ミキサーは、原料、混合物、化合物のさまざまな処理用途のために開発された高速撹拌混合造粒機です。用途に応じた撹拌工具の形状と回転数の選択により、最適な原料処理を実現します。運転条件の調整により、混合、造粒、混練、スラリー化などの複数のプロセスを1台の機械で対応可能です。冷却‧加熱に対応するジャケット構造の混合容器含め、さまざまなプロセスを可能にする幅広いオプションを設けています。

テスト機イメージ：トライアルラボで貸し出す機種と異なる場合があります

１. 撹拌工具

偏心した位置で撹拌し、形状・回転方向・回転数の変速域を用途に合わせて選定可能

２. ツールセット（スクレーパ）

混合容器の内側や底に付着した原料のかき取りと同時に、撹拌工具への原料移動を促進

３. 混合容器

回転することにより、容器内のすべての原料を連続的に撹拌工具へ供給

EICJ概要

■所在地：愛知県名古屋市瑞穂区内浜町（高速道路ご利用の場合、名古屋駅より約20分、中部国際空港より約35分）

■延床面積約1,800平方メートル （3階建て）のメインビルディングに以下の施設を含む

・ジーエルラボ：電池材料、化学、建材、鋳造関連等、一般環境でのテスト用

・シーエルラボ：医薬、食品原料等、高い衛生管理が求められるテスト用

・トライアルラボ：企業・大学・研究機関向けにテスト環境を提供

・アナリシスラボ：最新鋭の機器による分析が可能

・展示コーナー：当社製品技術、歴史、原料処理事例を紹介

会社紹介

メインビルディング完成予想図

当社は、ドイツの老舗産業用ミキサー・粉砕機メーカー「マシーネンファブリーク・グスタフ・アイリッヒ」の日本法人として1974年に設立。混合・混練・造粒・粉砕技術に強みを持ち、国内外の産業現場に最適な原料処理ソリューションを提供しています。九州・成田にも拠点を持ち、開発・製造から試験・提案までを一貫して行っています。

