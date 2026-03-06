ピカリング、信号経路の設計とシステム導入を迅速化するテストシステムアーキテクトを発表

ピカリング インターフェース

電気テストと検証向けモジュラー型シグナル・スイッチング/シミュレーション・ソリューションのリーディング・サプライヤであるピカリング インターフェース(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/)（本社：英国、クラクトン・オン・シー）は、電気テスト・システムの信号経路設計を簡素化する無料のオンライン・グラフィカル・ツールセット「テストシステムアーキテクト(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/test-system-architect)」を発表しました。これによりエンジニアは、導入前に包括的なテスト・アーキテクチャの設計、構成、可視化が可能となります。

「ピカリングはすでにPXI分野におけるバリュー・リーダーと認知されています。一般的に、ハードウェアは自動テスト・システムの総コストの半分未満に過ぎません」とピカリングのプロダクト・マーケティング・マネージャーのカイル・ヴォーセンは述べ、さらに「お客様にとっては、コスト面よりも、システムを量産化する際に必要となるエンジニアリング、統合、そして組み立て作業が大きな課題となっています。設計プロセスの早い段階で信号経路を明確に描写し、アーキテクチャ・レベルで可視化できるテストシステムアーキテクトにより、この課題が直接的に解決し、システム開発の迅速化、統合時のミスの削減、展開スケジュールの予測精度の向上につながります」と語りました。

ピカリングのテストシステムアーキテクトは、シグナル・スイッチングと配線システムに対応した初の専用グラフィカル設計ツールです。システム構成ツール、回路図設計ツール、製品セレクタ、マイグレーションツールなどのソリューションに加え、ケーブル設計ツールやマイクロ波スイッチ設計ツールなどの過去にリリース済みのツールを備えており、エンドツーエンドのワークフローに対応します。

この強力な無料オンライン・グラフィカル・ツールセットを使えば、エンジニアは詳細な回路図を作成し、ケーブル設計を自動化し、複雑なテスト・システムを容易に構成することができます。また、グラフィカルなコンセプトの作成から量産用テスト・システムの構築まで、製品の開発期間を短縮できます。

テストシステムアーキテクトには、適切なPXI/PXIeのハイブリッド環境、LXI/USBシャーシを選択し、特定のアプリケーションに最適なスイッチング・モジュール、シミュレーション・モジュール、計測モジュールを特定する機能が備わっています。その他にも、サードパーティ製計装機器の取り込み、モデル化された被試験体（DUT）の追加、全要素が相互接続されたシステムの視覚的な構成、ケーブル設計の自動出力が可能です。テストシステムアーキテクトは、直感的に設計、可視化、文書化のコラボレーションが可能なプラットフォームです。シンプルな構成ツールに比べて機能が充実しており、型番情報だけでなくトポロジーやコネクティビティを扱える、テスト・エンジニア視点のツールとなっています。

テストシステムアーキテクトは内蔵の堅牢なデータベースの上に構築され、各機能が連携しているため、ミスを抑制し、コラボレーションを実現し、構想段階から展開段階までの信号パス設計を加速します。検証機能とコネクティビティ・チェック機能が内蔵されているため、設計上のエラーを回避し、コスト増につながるハードウェアの再作業や遅延を減らすことができます。また、設計データはクラウド内で安全に保管されるため、テスト・システム設計者は統合プロジェクト・マネージャーを通じて、世界の同僚、外部のシステム・インテグレーター、ピカリングのエンジニアとコラボレーションできます。

バージョン管理機能と改訂履歴機能が搭載されており、プロジェクトの継続性とデータの完全性が確保されます。さらに、配線図、ピン対応リスト、データシート、BOM（部品表）、可視化モデルが自動生成されるため、これまで数時間かかっていたドキュメント作成時間が数秒に短縮され、保守、コラボレーション、機能強化、複製が簡素化されます。その他にもマイグレーションツールが用意されており、旧式のVXI/GPIBシステムから、機能的に同等の最新のPXIアーキテクチャへ効率的に移行することができ、長期にわたる継続的なサポートも得られます。

ピカリング インターフェースは30年以上にわたり、製品開発サイクルの加速、価値に見合った価格で提供するための量産準備の合理化、高性能なスイッチング・システムによりテスト・エンジニアから信頼を寄せられており、高度に再構成可能な信号ルーティング・ソリューションと電気テスト・ソリューションを提供しています。このプロセスの簡素化と加速を実現するテストシステムアーキテクトは、ピカリングの専門的なエンジニアリング知識、包括的なサポート、堅牢なツール統合によって支えられ、エンドツーエンドのテスト・システム開発をサポートします。テストシステムアーキテクトは、すでにテスト・エンジニアリング・コミュニティに向けて無料リソースとして公開されております。詳しくは pickeringtest.com/tsa(https://www.pickeringtest.com/ja-jp/test-system-architect) をご覧ください。

Design, Deploy & Sustain Your Automated Test System

ピカリング インターフェースについて

ピカリング インターフェース（本社：英国、クラクトン・オン・シー）は電気テストと検証向けモジュラー型シグナル・スイッチング/シミュレーションの設計/製造を行っている企業です。PXI、LXI、PCIアプリケーション向けに、業界で最も広範なスイッチング/シミュレーション製品を提供しています。さらに、こうした製品のサポートのため、社内のソフトウェア・チームが開発したアプリケーション・ソフトやソフトウェア・ドライバと合わせて、ケーブル/コネクタ・ソリューション、診断試験ツールも提供しています。

ピカリング製品の仕様は世界で使用されている試験システムに対応しており、その優れた信頼性と価値に対しては高い評価が寄せられています。ピカリング インターフェースは米国、英国、ドイツ、スウェーデン、フランス、チェコ共和国、中国、マレーシアでの直接的な営業活動とともに、北/中南米、欧州、アジアの国々での代理店網によりグローバルな活動を展開しています。日本では、アンドールシステムサポート株式会社（https://www.andor.jp/）がピカリング インターフェースの総代理店となっています。

現在、車載、航空宇宙/防衛、エネルギー、産業機器、通信、医療、半導体などのすべての電子機器業界に対し、製品/サービスを提供しています。シグナル・スイッチング/シミュレーション製品や販売窓口の詳細については、https://www.pickeringtest.com/ja-jp/ をご覧ください。